Vindicat overlegt zaterdag over doorgaan bijeenkomsten (update)

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat komt zaterdagmiddag bijeen om te kijken of geplande bijeenkomsten doorgaan of niet. Dat zei rector Floris Hamann zaterdag na terugkeer in Groningen.

Negenhonderd studenten van Vindicat kwamen een dag eerder dan de bedoeling was terug van skivakantie in het noorden van Italië vanwege het coronavirus. 'We hebben zelf besloten eerder terug te gaan vanwege zorgen van onze eigen leden en verwanten. Samen uit, samen thuis. Iedereen voelde zich goed bij de beslissing die is genomen.'

'We volgen nu de richtlijnen van de GGD. Het leven gaat gewoon door voor iedereen zonder klachten. Als je klachten ervaart, kun je contact opnemen met de huisarts of de GGD.'

Voor wat betreft het volgen van colleges geeft Hamann aan dat studenten hier zelf een afweging voor moeten maken als ze geen klachten hebben. Studenten die wél klachten hebben, wordt geadviseerd thuis te blijven.

Koorts-check

Bij aankomst in Groningen werden de studenten in de bussen geïnformeerd over wat wél en wat níet te doen de komende periode. 'Mensen met klachten, zoals hoesten en koorts, worden uit de bus gehaald om getemperatuurd te worden', legt directeur Jos Rietveld van GGD Groningen uit. 'Als er aanleiding toe is, kunnen we ze bemonsteren om te testen op het virus.'

Advies GGD

De brief van de GGD. Foto: ANP/Vincent Jannink De GGD adviseert de studenten te temperaturen bij verkoudheid, hoestig of een koortsig gevoel. Dan zijn er twee scenario's: 1) Geen koorts (tot 38 graden)

* Blijf thuis, ga niet naar colleges, werk of stages en vermijd sociaal contact (ook niet naar de kroeg). Je mag eventueel wel een boodschap doen, maar vermijd ook dan fysiek contact met anderen.

* Was je handen regelmatig met water en zeep. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes één keer.

* Noteer je klachten en meet dagelijks je temperatuur. Houd dit bij in een logboek.

* Neem bij toenemende klachten en koorts telefonisch contact op met GGD of huisarts. 2) Wel koorts (38 graden of meer)

* Blijf thuis, ga niet naar colleges, werk of stages en vermijd sociaal contact (ook niet naar de kroeg). Vermijd ook contact met je huisgenoten. Ga de deur niet uit.

* Neem contact op met de GGD of huisarts. Deze beoordelen of je getest moet worden op het coronavirus.

* Noteer je klachten en meet dagelijks je temperatuur. Houd dit bij in een logboek.

Volgens Rietveld was er de afgelopen periode constant intensief contact met het bestuur van Vindicat. 'We hebben ze gevraagd om onze adviezen serieus te nemen Ze zijn daar buitengewoon bereidwillig in. Het is een groep die gewoon aan het skiën is geweest, zoals er heel veel Nederlanders in dat gebied geweest zijn. In die zin behandelen we ze op dezelfde manier als iedereen die uit dat gebied komt.'

'Grote verantwoordelijkheid'

Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen is 'ongelooflijk blij' dat de studenten weer in Groningen zijn. 'Dat ze een dag eerder terug zijn gekomen, tekent de grote verantwoordelijkheid die bij Vindicat wordt gevoeld voor de gevoelens die er zijn in de samenleving.'

In een update zijn de GGD-adviezen voor de Vindicat-studenten toegevoegd.

