Vier Vindicat-leden getest op coronavirus

De GGD maakt om privacyredenen de uitslagen van de tests niet bekend. Dit is gebruikelijk bij alle testgevallen. Wel laat de gezondheidsdienst weten dat de tests van de GGD en de ziekenhuizen die tot nu toe zijn uitgevoerd 'voor zover bekend geen besmettingen in onze provincie heeft opgeleverd'.

GGD in de bussen

Zaterdagochtend ving de GGD de Vindicat-studenten op bij terugkomst in Groningen. Studenten met gezondheidsklachten (hoesten, verkoudheid of koortsig) werden gecontroleerd op koorts. Als er vervolgens aanleiding voor was, werd overgegaan op het testen.

Bij een eventuele besmetting wordt gekeken waar de patiënt het virus heeft opgelopen en met wie hij of zij de afgelopen dagen in aanraking is geweest.

Landelijke update

Het RIVM kwam zaterdagmiddag met een landelijke update over het aantal coronapatiënten. Dit aantal ligt nu op 188.

Advies GGD

De brief van de GGD. Foto: ANP/Vincent Jannink De GGD adviseert de studenten te temperaturen bij verkoudheid, hoestig of een koortsig gevoel. Dan zijn er twee scenario's: 1) Geen koorts (tot 38 graden)

* Blijf thuis, ga niet naar colleges, werk of stages en vermijd sociaal contact (ook niet naar de kroeg). Je mag eventueel wel een boodschap doen, maar vermijd ook dan fysiek contact met anderen.

* Was je handen regelmatig met water en zeep. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes één keer.

* Noteer je klachten en meet dagelijks je temperatuur. Houd dit bij in een logboek.

* Neem bij toenemende klachten en koorts telefonisch contact op met GGD of huisarts. 2) Wel koorts (38 graden of meer)

* Blijf thuis, ga niet naar colleges, werk of stages en vermijd sociaal contact (ook niet naar de kroeg). Vermijd ook contact met je huisgenoten. Ga de deur niet uit.

* Neem contact op met de GGD of huisarts. Deze beoordelen of je getest moet worden op het coronavirus.

* Noteer je klachten en meet dagelijks je temperatuur. Houd dit bij in een logboek.

