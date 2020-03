Provincie wil extra geld op tafel leggen voor waterstoftrein

Gaan we straks met de waterstoftrein naar ons werk of naar school? Provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) is enthousiast en bereid extra geld vrij te maken om de trein naar het noorden te halen.

De waterstoftrein heeft afgelopen week de eerste testritten gemaakt tussen Groningen en Leeuwarden. Zaterdag konden reizigers hem bekijken op het Hoofdstation.

Wat is de waterstoftrein?

De Coradia iLint, zoals de trein heet, rijdt op duurzaam geproduceerde waterstof. Hij kan 140 kilometer per uur en zo'n duizend kilometer rijden op één tank, zonder uitstoot van CO2. De Coradia iLint, zoals de trein heet, rijdt op duurzaam geproduceerde waterstof. Hij kan 140 kilometer per uur en zo'n duizend kilometer rijden op één tank, zonder uitstoot van CO2. De trein rijdt al in het Duitse Nedersaksen. De tests zijn nodig om te beoordelen of de waterstoftrein kan rijden in de dienstregeling in Noord-Nederland.

Iets duurder

De waterstoftrein is een serieuze optie voor het nieuwe traject tussen Veendam en Stadskanaal, dat naar verwachting in 2024 klaar is. Daar zijn drie nieuwe treinen voor nodig. Uit de tests van de afgelopen dagen is gebleken dat de 'H2O-trein' in de dienstregeling kan rijden.

Als het aan Gräper ligt, wordt de trein daarom snel besteld: 'Een waterstoftrein rijdt net zo goed als een dieseltrein. Hij is alleen wat duurder, maar een stuk goedkoper dan het aanleggen van bovenleidingen in het gebied waar nu dieseltreinen rijden. Dus dan is dit een stuk goedkoper.'



Stiller

Ook Milieuminister Stientje van Veldhoven (D66) liep zaterdag een rondje door de trein. Ze merkte gelijk het verschil met de huidige dieseltrein, die nu nog op het noordelijke spoor rijdt:

'Die maakt veel meer lawaai dan deze waterstoftrein. Daarom zou het ook heel fijn zijn voor mensen die nu langs het spoor wonen als de treinen stiller worden.'

Schoon vervoer

Maar is het Rijk, net als de provincie, bereid om de portemonnee te trekken voor de duurdere waterstoftrein? Van Veldhoven wil daar geen toezeggingen voor doen: 'We gaan de proef eerst evalueren. Daarna gaan we met alle partijen kijken hoe we komen tot dat schone vervoer in Noord-Nederland.'

Kostenvraagstuk

Volgens Arriva-directeur Anne Hettinga is de waterstoftrein een serieuze optie voor het nieuwe traject naar Stadskanaal, als daar genoeg geld voor op tafel komt:

'Het worden drie batterijtreinen (elektrische treinen met accu, red.) of drie waterstoftreinen. Uiteindelijk beslist de provincie mee. Als zij dat belangrijk vinden, kan dat de doorslag geven, maar het blijft uiteindelijk een kostenvraagstuk.'

Waterstofbussen

De provincie Groningen wil de komende jaren vol inzetten op waterstof. Zo is vorige week de bouw van een megawindpark op zee aangekondigd. De opgewekte stroom wordt in de Eemshaven omgezet in waterstof.

Daarnaast gaat Qbuzz dit jaar met 22 waterstofbussen rijden in Groningen, volgens Gräper de grootste waterstofvloot ter wereld.

De Duitse waterstoftrein rijdt tot volgende week zaterdag nog proefritten tussen Groningen en Leeuwarden. Dat gebeurt alleen 's nachts, zonder reizigers.

