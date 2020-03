'Ze hebben er geen benul van waar ze zijn'

Het is doorgaans rustig in Ewer, Brillerij en 't Zandstervoorwerk. Drie buurtschappen in de provincie Groningen. Het aantal huizen en boerderijen is er op de vingers van één hand te tellen.

Veel mensen weten niet van het bestaan, laat staan wielrenners. Het peloton van De Ronde van Groningen raast door en staat niet stil bij de historische waarde van de gehuchten.

Een van de bewoners van Ewer, tussen Houwerzijl en Zuurdijk, is Jacob Loots. Hij woont samen met z'n vrouw op nummer 3. Naast hun huis een boomgaard met 220 perenbomen. Er zit al veel knop in de bomen. Het voorjaar komt eraan. Passender kan niet met een aantal op hol geslagen wielrenners in aantocht.

'Ik heb nergens last van'

Loots is 56 jaar en geboren en getogen in Ewer en er nooit weggeweest. 'Ewer bestaat als sinds het begin van de jaartelling. De arbeidershuisjes hierachter zijn in 1865 gebouwd.'

Het is duidelijk waarom Loots niet weg wil uit Ewer. De weidsheid van het Groninger landschap als hij door het keukenraam kijkt, de boomgaard (vooral in volle bloei) en de gemoedelijke omgang met de buren. 'Ik heb hier nergens last van. Geen drukte, heerlijk!', omschrijft hij zijn gevoel.

Elk jaar staat hij aan de weg om de wielrenners aan te moedigen. 'Ik kan ze vanaf een kilometer of twee al aan zien komen. Ze hebben er denk ik geen benul van waar ze zijn.'

Twee boerderijen

In Brillerij aan het Aduarderdiep, tussen Feerwerd en Steentil, houdt het tellen op bij vijf boerderijen. Bij nummer 13 staan twee stenen pilaren met de naam van het gehucht. De nieuwe bewoner heeft het druk met verbouwen. 'Ik kom hier niet vandaan en kan weinig over Brillerij vertellen.'

Aan de westkant van de provincie komen we Wrister Elema tegen in 't Zandstervoorwerk vlakbij Zijldijk. Hier staan twee boerderijen, waarvan één alleen nog gebruikt wordt voor opslag van landbouwwerktuig.

Elema weet veel van de historie van het streekje op de kruising van de Fivellaan en Kolholsterweg. 'Hier werden de producten van het klooster van Wittewierum door de monniken voorbehandeld.' Een steen in het pand geeft aan dat het halverwege de achttiende eeuw neergezet is.

Sinds 1973 woont heeft Elema er zijn bedrijf. En hij houdt van sport want hij was zelf fanatiek schaatser. Als de kopgroep voorbij raast, klapt hij stevig in de handen. Een enkele volgwagen toetert. Alsof ze willen zeggen: 'tot volgend jaar', als de rust weer heel even verstoord wordt.

