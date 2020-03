Warming-up: FC Groningen - PSV

Met nog een paar uur voor de wedstrijd is de opstelling van FC Groningen nog steeds een grote vraag. Naar alle waarschijnlijkheid is Bart van Hintum niet fit genoeg om vanmiddag in actie te komen. Met het vertrek van Samir Memisevic en de blessure van Django Warmerdam heeft Danny Buijs achterin een probleem.

Thomas Poll mocht vorige week zijn debuut maken als linksback, maar Buijs vond dat hij het nog niet goed genoeg invulde. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat de 18-jarige back het tegen PSV wederom mag gaan proberen. Ko Itakura keert sowieso terug in de basis, maar wie de vierde verdediger wordt is nu nog een vraagteken.

Veel gesleutel

Middenvelder Azor Matusiwa is vanmiddag geschorst doordat hij tegen Willem II tegen een gele kaart aanliep. Op papier lijkt Ahmed El Messaoudi de meest logische vervanger, maar deze week trainde hij ook een aantal keren als spits. Er gaat vanmiddag in ieder geval weer veel gesleuteld worden aan de basis elf. Een terugkerend fenomeen onder Danny Buijs.

Al tijden is de trainer van FC Groningen op zoek naar zijn meest ideale elftal. Door alle blessures lijkt Daishawn Redan het toch weer in de spits te mogen gaan proberen. Mo El Hankouri leek deze week de meest ideale kandidaat om in de punt van de aanval opgesteld te gaan worden, maar door de blessure van Bart van Hintum is het grote schuiven nog niet afgelopen.

Mo El Hankouri, Ko Itakura en Sam Schreck krijgen van Danny Buijs zeker een basisplaats. Hoe het precies ingevuld gaat worden is nog niet helemaal duidelijk.

De vorm: FC Groningen

De Trots van het Noorden staat ondanks twee nederlagen op rij nog altijd op de achtste plaats in de eredivisie. Als Groningen aansluiting wil houden met de ploegen die hoger staan, dan is een resultaat vanmiddag gewenst. Toch staat Groningen er momenteel verre van ideaal voor.

Er zijn een paar belangrijke spelers afwezig en de spoeling is op dit moment gewoon heel dun. Het scorend vermogen blijft een heikel punt voor FC Groningen. Danny Buijs is van mening dat zijn voorhoede te licht is en blijft momenteel maar zoeken naar de juiste combinatie.

Met Romano Postema, Daishawn Redan, Mo El Hankouri en zelfs Ahmed El Messaoudi probeerde Buijs deze week vier spitsen uit op de training. Hun moyenne bij elkaar opgeteld. Eén doelpunt in de eredivisie.

De vorm: PSV

De Eindhovenaren hebben na een moeilijke periode de weg omhoog weer ingezet. Met oud-FC Groningen trainer Ernest Faber aan het roer worden de laatste week weer de nodige punten gepakt. PSV staat momenteel op de vierde plaats op de ranglijst met slechts één punt achterstand op Feyenoord, alhoewel de Rotterdammers een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Bij PSV is zit Ritsu Doan waarschijnlijk op de bank. Onder Ernest Faber krijgt de Japanse middenvelder weinig speelminuten. Doan maakte dit seizoen nog één doelpunt voor FC Groningen voordat hij naar Eindhoven vertrok. Dat was in de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente. Bij PSV is smaakmaker Cody Gakpo geschorst.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal vanmiddag net zo voor de dag willen komen als ongeveer een maand geleden tegen Ajax. Fel, afjagend en bij tijd en wijlen met veel druk naar voren. Toch is de vraag in hoeverre dit strijdplan vanmiddag realistisch is, als je kijkt naar al die wijzigingen die Buijs door moet voeren.

De afwezigheid van Matusiwa is een flinke en ook Bart van Hintum zal nodig gemist worden. Vooral voor de goal zal FC Groningen scherp moeten zijn.

Historie

FC Groningen en PSV speelden veertig keer in eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. Tien keer won Groningen, elf keer werd het gelijk en negentien keer ging PSV er met de winst vandoor.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord. FC Groningen - PSV begint om 16.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 16.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Django Warmerdam zijn geblesseerd. Joël Asoro en Bart van Hintum zijn twijfelgevallen. Waarschijnlijk is Van Hintum er niet bij. Azor Matusiwa is geschorst.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, El Messaoudi, van Kaam, Lundqvist, Schreck, El Hankouri, Hrustic en Redan.

