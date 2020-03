Veenkoloniaal Museum in z'n nopjes met 'grootste aankoop ooit'

Conservator Elise van Ditmars had een jaar nodig om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, maar dat is uiteindelijk gelukt. Het schilderij, waarop de Groninger industrieel Willem Albert Scholten is te zien, heeft ruim 65.000 euro gekost.

Het grootste deel ervan werd op tafel gelegd door een mecenas 'uit de streek', zegt Van Ditmars.

Hartstikke blij

'We zijn hartstikke blij. Willem Albert Scholten was een bekende aardappelzetmeelfabrikant en neemt een belangrijke plek in binnen het Veenkoloniaal Museum. Hij heeft verschillende schilderijen laten maken, we hadden al een paar in onze collecte. Toen kwam het meest bijzondere werk op de markt en het was onze grote wens om dit schilderij in ons museum op te hangen.'

Het is een stukje cultureel erfgoed dat in Oost-Groningen thuishoort en gelukkig ook voor altijd kan blijven Conservator Elise van Ditmars

Het schilderij uit 1870 toont een grotendeels bevroren IJ in Amsterdam. Een bootje baant zich een weg door het ijs terwijl ernaast een doorweekte man staat te gebaren. De man is niemand minder dan Willem Albert Scholten (1819-1892), de Oost-Groninger die gezien wordt als 's werelds eerste multinational.

Twee dubbeltjes

'Normaal kostte de overtocht twee dubbeltjes maar door de winter kostte het twee gulden,' vertelt Van Ditmars. 'Dat was Scholten te veel dus ging hij te voet over het ijs. Op de heen weg ging dat goed maar op de terugweg zakte hij door het ijs.'

Het Veenkoloniaal Museum had al vier schilderijen met W.A. Scholten erop afgebeeld in haar bezit, daar komt nu dit werk van Leickert bij. Van Ditmars is opgetogen dat het is gelukt.

'Het is een stukje cultureel erfgoed dat in Oost-Groningen thuishoort en gelukkig ook voor altijd kan blijven.'

Lees ook:

- Veenkoloniaal Museum zoekt financiering voor 'duurste schilderij ooit'