Solarfields en Avebe doen mee aan grootste zonnepark van Nederland

Het is een gezamenlijk project van aannemersbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen en het Groningse Solarfields. Het park kan 120 megawatt aan stroom leveren, dat is goed voor 30.000 huishoudens. De aanleg kost 80 miljoen.

'Er zijn trouwens al weer grotere parken in ontwikkeling', zegt Jelmer Pijlman van Solarfields tegen RTV Drenthe. 'We zijn zelf ook bezig met een nog groter park in Flevoland.'

Op de vloeivelden van Avebe

Het zonnepark in Nieuw-Buinen is samen met Avebe ontwikkeld. De helft van het park ligt op grond van Avitec, de andere helft van de zonnepanelen ligt op de vloeivelden van het aardappelzetmeelconcern.

We produceren duurzame energie waarvan Avitec en Avebe kunnen vergroenen. Die verduurzamen hun productieproces Jelmer Pijlman, Solarfields

'Het is dubbel ruimtegebruik, Avebe kan gebruik maken van het water van de vloeivelden, en wij produceren er duurzame energie. Bovendien zijn door de wallen om de velden de zonnepanelen niet zichtbaar', aldus Pijlman. 'We produceren duurzame energie waarvan Avitec en Avebe kunnen vergroenen. Die verduurzamen hun productieproces.'

Steeds meer elektrische machines

'Wij hebben steeds meer elektrische machines zoals, shovels, kranenauto's, trilplaten', zegt Ben Timmermans van Avitec. Steeds meer apparaten worden elektrisch. 'Dus met die groene stroom worden we veel meer toekomstbestendig.'

Om stroom aan het net te leveren gebruikt het zonnepark een al bestaande grote stroomkabel van Avebe die naar het netwerk van Enexis loopt. Daardoor hebben ze niet hetzelfde probleem als VV Nieuw-Buinen, dat met 250 panelen niet op het net van Enexis kan.

Geen enkel bezwaar

Er is geen enkel bezwaar tegen de komst van het zonnepark ingediend. Volgens Timmermans ligt dat aan goede communicatie.

Na jaren van procedures, inspraakavonden en voorbereidingen slaan we echt een paal de grond in Jelmer Pijlman

'We hebben de omgeving, de omwonenden, al in een vroeg stadium van het proces betrokken. Wij zijn best wel trots dat je zo'n groot project kunt realiseren zonder dat mensen in opstand komen. Ik denk dat we het proces samen goed doorlopen hebben. En we hebben goed samengewerkt met de gemeente en de provincie.'

Eerste paal de grond in

Donderdag begint de bouw. 'Na jaren van procedures, inspraakavonden en voorbereidingen slaan we echt een paal de grond in', aldus Pijlman . 'Naar verwachting wordt over een jaar de eerste stroom geleverd.'

