Beroemd zeehondje Olaf vrijgelaten

Het is misschien wel één van de beroemdste zeehondjes van de opvang in Pieterburen: de drie maanden oude Olaf. Zondagmiddag is hij vrijgelaten in de Waddenzee door presentatrice Ryanne van Dorst.

Van Dorst bezocht het zeehondencentrum in haar tv-programma Nachtdieren op NPO3. Toen was Olaf net geopereerd aan zijn linkeroog.

Drie dagen oud

Begin december spoelde Olaf tijdens een zware storm aan op een zandplaat tussen Vlieland en Terschelling. Hij was toen drie dagen oud. Veel zeehondenpups overleefden dat niet, maar Olaf wel.

'De navelstreng zat nog aan zijn buik. Hij leefde nog en schreeuwde de hele nacht om zijn moeder', vertelt Emmy Venema, die de vrijlatingen coördineert bij Zeehondencentrum Pieterburen.

Olaf kampte een infectie aan zijn linkeroog en had veel pijn. 'Toen zijn moeder die nacht niet terugkwam, hebben we hem meegenomen naar het centrum. Daar gaven we hem antibiotica, maar dat mocht niet meer helpen. Er kwam zoveel druk te staan op het oog, dat de dierenarts besloot het te verwijderen.'

Ik vind het een hele eer, maar ook heel gek. Deze mensen hebben maandenlang voor hem gezorgd en dan mag ik het luikje omhoog doen Ryanne van Dorst

Het was de eerste huiler van het winterseizoen en daarom was Olaf dagelijks te volgen via social media.

Midden in de nacht

Ryanne van Dorst kwam vlak na de operatie, midden in de nacht, naar de opvang. Ze was geraakt door het verhaal van Olaf en wilde bij de vrijlating zijn.

'Ik vind het een hele eer, maar ook heel gek. Deze mensen hebben maandenlang voor hem gezorgd en dan mag ik het luikje omhoog doen. Daar wil ik graag drie uur voor reizen vanuit Rotterdam', zegt Van Dorst.

Rond vier uur was het zo ver. Onder toeziend oog van veertig mensen ging Olaf, samen met zeehond Trevv, de vrije natuur in. Ze kozen gelijk voor het ruime sop.

Te gek

'Dit is te gek', zegt Van Dorst. 'Wat zou jij doen als je drie maanden in een hokje hebt gezeten? Een gevoel van liefde en melangolie overspoelt mij.'

Zelfs al hij helemaal blind zou zijn, kan hij vissen vangen: een zeehond jaagt met zijn snorharen Emmy Venema, coördinator vrijlatingen Zeehondencentrum

Volgens Venema kan Olaf ook zonder linkeroog prima overleven in de natuur: 'Zelfs al hij helemaal blind zou zijn, kan hij vissen vangen. Een zeehond jaagt met zijn snorharen, ze voelen aan de bewegingen waar de vissen zwemmen. Daarmee kan hij zijn prooi achterna gaan.'

Bijzonder moment

Voor de medewerkers van het Zeehondencentrum is dit een bijzonder moment, zegt Venema: 'Dit is het mooiste gedeelte van mijn werk. Je ziet ze ziek binnenkomen en kunt ze terugbrengen in de natuur, dat is het mooiste wat er is.'

