Buijs: 'Volgende week maak ik wellicht andere keuzes'

'Ik baal enorm van de tegengoal', aldus een teleurgestelde oefenmeester. 'We maken daar drie fouten. Sam Schreck laat Dumfries uit zijn rug lopen, Lundqvist zet geen druk en ik vind dat die bal er te gemakkelijk ingaat. Sergio Padt staat naar mijn mening te ver voor zijn doel'.

Moeite met scoren

Net als het hele seizoen eigenlijk heeft FC Groningen heel veel moeite met het maken van doelpunten. 'We maken vaak de verkeerde keuze in de eindfase.' Iemand van wie de goals in de tweede competitie helft zouden moeten komen is huurling Daishawn Redan.

Redan zelf niet gezien

Buijs gaf opmerkelijk genoeg toe dat hij de spits van Hertha BSC zelf niet aan het werk had gezien voodat hij gehaald werd. 'Ik hoorde goede verhalen, maar ben nu niet tevreden over hem. Het is mogelijk dat ik volgende week andere keuzes maak', besluit Buijs.

Plaaggeest Dumfries

Doelman Padt zag dat weer Dumfries FC Groningen de das omdeed. 'Geloof ik al de derde keer op rij', baalde Padt. 'Verder zijn ze nauwelijks bij ons doel geweest. Het is een onnodige nederlaag vind ik. Unnerstall haalde er nog een paar mooie ballen uit, die inzet van El Hankouri telde ik eigenlijk al'.

Onterechte nederlaag

Ook aanvoerder Mike te Wierik vond de nederlaag totaal onterecht. 'Het is schandalig dat we hier verloren hebben, hadden minstens een punt aan dit duel moeten overhouden. We hebben ons kansen niet afgemaakt en die tegengoal kunnen we onszelf verwijten.'

FC doet zichzelf tekort

Simpele conclusie blijft dat FC Groningen zichzelf tekort doet door niet te scoren. 'We moeten ze gaan maken', blijft Te Wierik realistisch. 'Ik ben zelf ook jong geweest, je hebt dan tijd nodig om naar dit niveau te groeien', besluit de captain.

