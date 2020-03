Twee kinderen uit Coevorden besmet met coronavirus

Het is de vierde besmettingsgeval in Coevorden (Foto: Bewerking RTV Noord)

Dat meldt RTV Drenthe. De GGD schrijft dat er nauw contact is met de directeuren van de scholen waar de kinderen heen gaan. Het ene kind is leerling op het RKBS St. Willibrordus in Coevorden en het andere kind gaat naar middelbare school De Nieuwe Veste in Coevorden.

Medewerkers, ouders en verzorgers hebben een brief gekregen met meer informatie. Hier staat bijvoorbeeld in hoe ouders en verzorgers over dit onderwerp kunnen praten met hun kind, maar ook dat ze klachten in de gaten moeten houden.



Vierde besmetting in Coevorden

Een week geleden was al bekend dat ook de vrouw van de Drentse man bij wie eerder het coronavirus was vastgesteld, is besmet met het virus. Daarmee staat het totaal aantal mensen dat besmet is in Coevorden op vier.