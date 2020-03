Lopend Vuur: Hamsteren is asociaal

In sommige winkels is te merken dat er angst is voor het coronavirus. Er ontstond bijvoorbeeld een run op handgel of andere desinfecterende middelen.

In Brabant, waar het coronavirus in ons land als eerste werd waargenomen, vlogen ook houdbare goederen als macaroni of bonen de winkels uit.

Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes zei onlangs bij RTV Noord dat hamsteren rationeel gedrag is, maar niet leuk voor anderen. "Het wordt ook het commons dilemma genoemd. In zo'n geval gaat zorgen voor jezelf ten koste van het collectief".

Hoe kijk jij hier tegenaan? Koop je ook extra houdbare goederen of juist niet?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Lente

'De balans tussen werk en privé is moeilijk te vinden' was vrijdag ons Lopend Vuur. Van de 4.226 stemmers was 60 procent het daarmee eens en 40 procent oneens.