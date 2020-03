Rondje Groningen: IJsvereniging Hoogkerk gooit ijsbaan open voor leden

Schaatsen op natuurijs zat er dit winterseizoen niet in, maar de IJsvereniging in Hoogkerk gooit de hekken van de ijsbaan toch open. Weliswaar niet om te schaatsen, wél voor iets anders. Wat? Dat - en meer - lees je in dit Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de grote hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Stadhuisscan

We trappen dit Rondje Groningen af met een tweetje in het kader van: 'Dat kon twintig jaar geleden nog niet op deze manier'.

2) IJsbaan geopend

Schaatsen was er deze winter niet bij, maar in Hoogkerk gooit de plaatselijke ijsvereniging de ijsbaan toch nog even open voor haar leden, zodat ze van de ijsbaan kunnen genieten. Niet om te schaatsen, kunnen we alvast verklappen.

3) Hoera, een ei!

Het eerste kievitsei in onze provincie van dit jaar is een feit. En toevallig of niet, de vinder was precies dezelfde als vorig jaar. Nog toevalliger: het eerste kievitsei werd toen op nagenoeg dezelfde plek gevonden.

4) Coronapreventie

De Albert Heijn in Winsum neemt het zekere voor het onzekere en biedt mensen de mogelijkheid om zelf het handvat van hun winkelkarretje schoon te maken om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Erg attent, liet twitteraar Marian weten.

5) Gardepoort toen

Ben deelde vandaag een foto van hoe de Gardepoort naast het Prinsenhof in Stad eruitzag omstreeks zeventig jaar geleden.

Dat er uitzicht vanuit de poort sindsdien ietwat veranderd is, blijkt wel uit onderstaande foto. Die delen we even met jullie omdat het kan.

6) Stikstof-kick-off

Er werd vandaag een steen gelegd in Zuidbroek, die de aftrap moet zijn van iets veel groters. Lees er hier meer over.

7) Brand in acht foto's

Het zal je vandaag onmogelijk zijn ontgaan: in Marum woedde sinds vanochtend een grote brand. Fotograaf Ingmar Vos vatte die samen aan de hand van acht foto's.

8) Gruttogeweld

Gerhard spotte deze grutto's in het Lauwersmeer. En omdat-ie de weidevogels zo mooi op de gevoelige plaat wist vast te leggen, delen wij de foto ook met jullie.

9) Regenboog

Maria Bakker uit Harkstede was vandaag één van de getuigen van een mooie regenboog die onze provincie sierde. Bedankt voor je inzending, Maria. Ben jij ook getuige geweest van iets bijzonders of opmerkelijks? Mail ons dan vooral via redactie@rtvnoord.nl.

Rondje Groningen is er morgen weer, zoals elke werkdag. Kijk maar!