Versterkingsoperatie hakt erin bij inwoners Overschild: 'Heftig, vooral mentaal'

'Het duurt jaren voordat Overschild weer Overschild is', mijmert Jack Mulder. De inwoner van het dorp is één van de bewoners wiens huis met de grond gelijk wordt gemaakt als gevolg van aardbevingsschade.

Hij is niet de enige. De sloop van de meeste huizen aan de Meerweg in Overschild is inmiddels begonnen, iets wat al heel lang als een schaduw over het dorp hing. Tweehonderd huizen moeten worden versterkt. In veel gevallen worden huizen helemaal gesloopt en komt er nieuwbouw voor in de plaats.

'Het doet je zeker wat'

Mulder ziet lijdzaam toe hoe een grote, lawaaierige machine het dak van een huis te grazen neemt met een grijper. 'We weten het al twee jaar, maar het doet zeker wel wat. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over de huizen zelf. Het is heftig, vooral mentaal.'

'Het is een dubbel gevoel. Nu zie je het echt gebeuren', gaat hij verder. 'Het is een afsluiting én een nieuw begin. 95 procent van de straat gaat plat en komen nieuwe woningen. Het heeft een enorme impact op Overschild en haar bewoners. We hebben al wat voor de kiezen gekregen en krijgen nog steeds veel voor de kiezen.'

Jack Mulder voor één van de woningen aan de Meerweg (Foto:Elwin Baas/RTV Noord)



'Den Haag heeft niets door'

Over hoe het gasdossier is behandeld door de landelijke politiek, heeft hij geen goed woord over. 'Den Haag heeft niets door. Wiebes loopt hier dan zo rond van: 'We moeten de dag maar snel doorkomen', zegt hij. 'Ze moeten zich diep schamen.'

De sloop is in volle gang



Mulder en zijn gezin krijgen ook een nieuw huis. 'We hopen dit jaar een fijne kerst te kunnen vieren in ons nieuwe huis. Maar voordat het zover is, moet er nog een hoop gebeuren. De kerst, daar mikken we eerst maar op.'

