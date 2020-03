Mogelijk hond vergiftigd in Hoogezand: 'Dit moet nu stoppen'

Nadat vorige week honden in Veendam slachtoffer werden van een mogelijke vergiftiging, is het deze week raak in Hoogezand.

Op de dijk bij de Kerkstraat (N385) laten veel Hoogezandsters hun honden uit. Melanie Visser was daar zaterdag met haar hond 'en ik heb niet gezien dat ze wat gegeten heeft'.

'Toch was ze ziek toen we thuiskwamen', laat Visser weten, 'ze liep te schudden en toen ben ik direct naar de dierenarts gegaan.' Volgens haar was de conclusie van de dierenarts dat het om een vergiftiging gaat.

Waarschuwing

'Dit moet nu echt stoppen', stelt Visser. 'Het komt veel vaker voor in Hoogezand. Er lagen al eens gebakken sponsen en vlees met spijkers erin.'

Visser hoopt dat ze met haar oproepje andere hondenbezitters kan waarschuwen wanneer ze met hun hond op de dijk in Hoogezand lopen.

Reactie politie

Net als bij de vergiftiging in Veendam kon de politie niet bevestigen dat er daadwerkelijk een hond is vergiftigd in Hoogezand. Volgens een woordvoerder is er in ieder geval geen aangifte gedaan van vergiftiging.

