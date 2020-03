UMCG-microbioloog vreest tekort IC-bedden bij corona-epidemie

'Als het aantal coronaviruspatiënten in ons land toeneemt, maak ik mij zorgen of er voldoende IC-bedden zijn.' UMCG-microbioloog Alex Friedrich heeft twijfels over de beschikbare verpleegcapaciteit voor ernstig zieke coronapatiënten die aan de beademing moeten.

De Nederlandse ziekenhuizen beschikken bij elkaar over ongeveer duizend Intensive Care-bedden, op een inwoneraantal van zeventien miljoen. Friedrich trekt een vergelijking met Noord-Italië, waar het virus om zich heen grijpt: 'In Lombardije wonen tien miljoen mensen. Ze hebben daar elfhonderd IC-bedden. En als je ziet hoe krap het daar is...'

Gepensioneerden terugroepen

Nederlandse ziekenhuizen doen er daarom goed aan extra maatregelen te nemen, stelt Friedrich. 'Beademen hoeft niet per se op een IC-afdeling. Het kan ook met de zogeheten CPAP-methode, maar daar heb je speciale maskers voor nodig. Dit soort materiaal moet je als ziekenhuis dan wel in huis hebben.'

Extra IC-bedden betekent ook extra personeel; gespecialiseerd personeel welteverstaan. En dat is schaars. Friedrich: 'Misschien moet je mensen die met pensioen zijn, vragen om terug te komen, mocht dat nodig zijn.'

Groter besmettingsgevaar

Friedrich maakt zich ook zorgen over het besmettingsgevaar van het coronavirus. Uit nieuwe berekeningen over de verspreiding van het virus in Zuid-Korea leiden onderzoekers af dat mensen die het virus bij zich dragen, maar nog niet ziek zijn, al wel andere mensen kunnen besmetten. 'Dat gebeurt in een derde van de gevallen, één of twee dagen voordat ze zelf verschijnselen krijgen.'

De UMCG-deskundige is het daarom volledig eens met de maatregelen, zoals die in Noord-Brabant zijn genomen. Daar wordt mensen, die verkouden zijn of andere griepachtige verschijnselen hebben, dringend aangeraden thuis te blijven.

Deze week

Friedrich is ervan overtuigd dat ook Groningen aan de beurt komt. 'Deze week krijgen we te maken met de eerste patiënten, dat kan niet anders', zegt hij beslist.

Net als alle andere ziekenhuizen bereidt het UMCG zich zo goed mogelijk voor op wat komen gaat. Afgelopen vrijdag werd de KNO-afdeling (Keel-, Neus- en Oorheelkunde) al in gereedheid gebracht voor de opvang van de verwachte stroom coronapatiënten.

Bijeenkomst afgeblazen

Ook het personeel wordt zo goed mogelijk voorbereid, al heeft dat soms wat voeten in de aarde, vertelt Friedrich. 'Een bijeenkomst voor vijfhonderd medewerkers in één zaal hebben we afgeblazen. Dat vonden we niet meer verantwoord om door te laten gaan. In plaats daarvan gaan we dat via videostreaming doen, zodat mensen op hun eigen werkplek worden geïnformeerd.'

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht werd Friedrich als viroloog aangeduid. Dat is onjuist, hij is microbioloog.

