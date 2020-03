De Koffiecorner #69: 'Ga maar eens een keer op je bek, want zo schiet het echt niet op!'

Stefan Bleeker is er om over het verlies van FC Groningen tegen PSV te praten, maar ook over de samenstelling van de selectie, de opstellingen van Buijs en het coronavirus in de Eredivisie. Karel-Jan Buurke geeft een update over Donar en Lycurgus, die opnieuw om de landstitel spelen. Maar welke kansen hebben zij?

-Martin Drent: 'Ga maar eens een keer op je bek, want zo schiet het echt niet op!'

-Niiwino Geertsema: 'Als Redan met iets meer finesse de bal verwerkt, is het een honderd procent kans'

-Stefan Bleeker: 'Die laatste tegen Heracles kan wel eens een hele belangrijke worden'

-Martin Drent: 'El Messaoudi en Schreck om Dumfries af te stoppen: lachwekkend!'

-Niiwino Geertsema: 'Martin, je wordt nu cynisch, en dat is gevaarlijk als supporter zijnde'

-Karel-Jan Buurke: 'Bij Lycurgus is het net even te slap, Dynamo wordt kampioen'

Deze aflevering van De Koffiecorner is niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken: