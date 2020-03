LIVE: Hoe hou je als amateurclub het hoofd boven water?

De helft van de ondervraagde amateurvoetbalclubs in onze provincie heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Hoe kun je als club het tij keren? Over die vraag praten we vanavond in een livestream.

In de studio praten Arjen Fledderman (FC LEO), Wim Boerkamp (Amicitia VMC), Henk Feitsma (Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen) en Martijn Folkers (RTV Noord) over het onderwerp.

Vanaf 19:30 uur kun je live meepraten via Facebook en ook jouw suggesties en verbeteringen doorgeven via de chat of telefoon (050-3188288). Eva Hulscher zorgt ervoor dat de reacties vanuit de chat meegenomen worden in de discussie.

