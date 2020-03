Heeft het Forum Groningen de beste bibliotheek van Nederland?

Naast Forum Groningen zijn bblthk Wageningen, Forum Zoetermeer, het Huis van Eemnes en LocHal Tilburg genomineerd.

Klassiek of vernieuwend

Forum-directeur Dirk Nijdam is van de vier overige genomineerden, naast het Forum, benieuwd wat de jury vindt van LocHal in Tilburg. 'Zij zijn ook nieuw, maar hebben een iets traditionelere bibliotheek.'

Nijdam is dan ook benieuwd of de jury kiest voor een klassieke vorm van een bibliotheek of toch de vernieuwende manier zoals te zien is in het Forum. 'Wij hebben hier gekozen voor een soort hybride variant van een bibliotheek. Je kan hier spelletjes gaan zitten spelen en mensen ontmoeten.'

Waardering

Nijdam is blij dat de bibliotheek in het Forum goed gewaardeerd wordt. 'Dit gaat niet over het gebouw. Het gaat over de functies. Leuk dat er waardering is voor hoe we de binnenkant hebben opgelost.'

Dat het Forum gewaardeerd wordt als bibliotheek merkt Nijdam ook aan de cijfers. 'Er wordt meer uitgeleend en er zijn zo'n tweeduizend extra leden bijgekomen sinds we hier zitten.' Maar volgens Nijdam merkt hij het ook bij lezingen. 'Normaal zaten er zo'n dertig mensen bij een lezing, tegenwoordig zijn dat zo'n honderd man.'

Of Forum Groningen ook daadwerkelijk de beste bibliotheek van Nederland is, wordt op 16 juni bekend. Dan sluit de stemronde die op 15 mei gehouden wordt op de website van Bibliotheekblad.

De bibliotheken van Veendam en Winschoten waren eerder al eens genomineerd voor de prijs van de Beste Bibliotheek van Nederland.

