'Lazarus hoort in Bowie-stad Groningen'

New York, Londen, Amsterdam en vanaf half mei in Groningen: De musical Lazarus van David Bowie. Maandagmiddag presenteerde theaterproducent en tv-persoonlijkheid Albert Verlinde samen met AVRO's Toppop Ad Visser de voorstelling in het Groninger Museum.

'Eigenlijk omdat Willem de Kok van Martiniplaza me stalkte', antwoordt Verlinde op de vraag hoe de voorstelling in Groningen terecht is gekomen. 'Hij zei dat Groningen door die grote tentoonstelling uit 2016 nu een Bowie-stad is en dat het niet zo kan zijn dat het laatste meesterwerk van Bowie niet naar Groningen komt.'

Zodoende is van 13 tot en met 31 mei de musical Lazarus te zien in Martiniplaza.

Hoofdrol voor oud-Stadjer Dragan Bakema

Hoofdrol in de musical wordt gespeeld door oud-Stadjer Dragan Bakema. De 39-jarige acteur maakte eerder furore in de voorstellingen als Het Pauperparadijs en Soldaat van Oranje.

Hij begon zijn carrière aan de Vooropleiding Theater in de stad, het huidige Noorderlingen. 'Ik was 18 toen ik Oedipus speelde in het Grand Theatre en straks op 13 mei. De dag nadat ik veertig ben geworden, kom ik als volwassen man terug naar Groningen voor Lazarus. Dan is de cirkel mooi rond.'

Meerdere musical awards

De musical van David Bowie (1947-2016) ging in 2015 in New York in première. Bowie maakte de voorstelling samen met de Vlaamse regisseur Ivo van Hove. Nadat de musical ook in Londen was te zien besloot Verlinde het stuk naar Nederland te halen.

De musical, die nu nog tot 5 april te zien in het DeLaMartheater in Amsterdam, won meerdere musical awards.

Pas als je los kunt laten, kun je weg

Het succes van Lazarus is opmerkelijk, omdat maar moeilijk is uit te leggen waar de musical over gaat. 'Als ik bijvoorbeeld hier in het Groninger Museum bij een schilderij sta kan het ook zijn dat ik niet begrijp wat het is', legt Albert Verlinde uit.

'De een zegt: het is dit, de ander: het is dat. Maar als je echt naar de voorstelling kijkt gaat het, voor mij althans, over iemand die afscheid wil nemen van deze wereld maar niet kan loslaten. Dat is het grote vraagstuk. Pas als je los kunt laten, kun je weg.'

