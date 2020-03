Emotionele melkveehouder: 'Natuurclub IVN medeschuldig aan dierenmishandeling'

Natuurvereniging IVN uit Ter Apel die de bouw van een stal voor 700 stuks melkvee in Blijham tegenhoudt, is volgens veehouder Wim Verweij medeschuldig aan dierenmishandeling.

Dat zei Verweij maandag in een emotioneel betoog voor de Raad van State. Hij hield voor de drie rechters een halsband omhoog. Een van zijn koeien heeft zich daaraan opgehangen. Volgens hem was dat niet gebeurd, als hij zijn huidige stal voor 350 koeien op tijd had kunnen vervangen door een nieuwe waar per koe meer ruimte is. Verweij is al elf jaar bezig om op zijn bedrijf een nieuwe stal te bouwen voor 700 melkkoeien en 490 stuks jongvee.

Naar de rechter

Door de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei vorig jaar kwam er een nieuwe kink in de kabel. De gemeente Westerwolde maakte ondanks de PAS-uitspraak in oktober vorig jaar een bestemmingsplan voor de bouw van de megastal. IVN stapte vanwege dit plan naar de Raad van State.

Risico's

Onterecht, zegt gemeentewoordvoerder Albert Kuiper. De nieuwe stal stoot namelijk minder stikstof uit dan nu het geval is. We gaan dus omlaag in depositie, zegt Kuiper. Volgens IVN had de gemeente na de PAS-uitspraak echter een nieuwe zogeheten passende beoordeling moeten maken. Natuurgebied Liefstinghsbroek loopt risico's als het bestemmingsplan overeind blijft, meent IVN.

Nog een bezwaar

Naast stikstof heeft IVN een tweede bezwaar en dat betreft de omvang van het bouwperceel. Volgens woordvoerster Willie Raaijmakers is het met opzet nét onder de twee hectare gehouden om provinciale bemoeienis te ontwijken.

Truc, of niet?

Raaijmakers spreekt van een truc omdat erfbeplanting en parkeerplaatsen ook bij een bouwperceel horen maar die zijn er bewust buiten gelaten. De gemeente erkent dat de lijnen heel strak om de gebouwen zijn getrokken en dat daardoor alles onder de twee hectare blijft. 'Maar we hebben geen truc toegepast', zei Kuipers.

De uitspraak van de Raad van State is over enkele weken.