Bouw stikstoffabriek officieel van start: 'Sleutel voor sluiten Groningse gasveld'

Met het metselen van een muurtje is symbolisch de bouw van een stikstoffabriek bij Zuidbroek begonnen. De fabriek is nodig om over twee jaar te kunnen stoppen met de gaswinning in Groningen.

In de fabriek wordt stikstof toegevoegd aan geïmporteerd gas uit het buitenland. Dat gas is niet geschikt voor onze cv-ketels en gasstellen omdat het een andere samenstelling heeft dan het Groningse gas. Door stikstof aan buitenlands gas toe te voegen, lijkt het heel erg op Gronings gas en kunnen we het dus wél gebruiken.

Minder vraag

Met meer omgebouwd gas is er minder vraag naar Gronings gas en kan de gaskraan hier dus dicht. Bestuursvoorzitter Han Fennema van Gasunie noemt zijn bedrijf nu al de grootste producent van Gronings gas.



Het mengstation van de bestaande fabriek (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



'De NAM wint dit jaar tien miljard kuub uit Groningen, maar wij hebben met Gasunie 29 miljard kuub Gronings gas gemaakt', zegt hij. 'Dat aantal willen we in de toekomst nog verder vergroten.'

'Belangrijk moment'

Fennema keek lang uit naar de bouw van de fabriek. 'Het is een heel belangrijk moment, want we zijn al twee of drie jaar bezig met voorbereiden en over twee jaar staat hier een werkende fabriek. Die is de sleutel om het Groningse gasveld te sluiten.'



Een stikstokfbuis bij de bestaande fabriek (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



Bij Zuidbroek staat ook al een stikstoffabriek. Die wordt vooral gebruikt als reserve voor andere grote installaties elders in het land. De nieuwe fabriek wordt tien keer zo groot als de bestaande en kan tot zeven miljard kubieke meter gas maken.

Als de bouw volgens planning verloopt, is de fabriek in het eerste kwartaal van 2022 klaar. Op dat moment kan dan ook de gaskraan in Groningen worden dichtgedraaid.

