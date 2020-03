Schepen van Seatrade veelgevraagd vanwege corona

Naar schatting mogen zo'n 200.000 koelcontainers havens in Azië en het Midden-Oosten niet uit vanuit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus. Al die werkloze containers hebben een enorme hap uit de wereldwijde vervoerscapaciteit genomen, waardoor groenten, fruit en andere bederfelijke waar niet op hun plek van bestemming dreigen te komen.

Precies om die reden staat bij Seatrade de telefoon niet meer stil. De rederij heeft zich gespecialiseerd in koel- en vriesvaart en beschikt hiervoor over een vloot van zo'n honderd schepen. Het Groninger bedrijf is wereldwijd marktleider in de koelvaart en ook in de vriesvaart is het bedrijf internationaal een van de toonaangevende partijen.

Fruit

Met de helft van haar schepen vervoert Seatrade diepgevroren producten als vis en vlees. De overige schepen zet Seatrade veelal in voor transport van bananen, ananas, grapefruit kiwi en ander fruit.

Nu tienduizenden containers vastgenageld staan in de havens in met name China, zoeken grote fruitbedrijven als Del Monte, Chiquita, Fyffes en Dole maar ook internationale supermarktketens waaronder Aldi, Lidl, Tesco en Walmart naarstig naar alternatief transport.

Veel fruit komt van plantages in Midden-Amerika, waar het oogstseizoen in volle gang is. 'Dat stopt natuurlijk niet door het coronavirus', zegt Seatrade-directeur Mark Jansen.

Seatrade vervoert het fruit vooral naar Noordwest-Europa, de VS en Azië. Dat juist op dit moment op het zuidelijk halfrond veel fruit oogstrijp is, doet nog een flinke schep bovenop de vraag, aldus Jansen: 'Het is al druk door het coronavirus en dan komt dat er dus bij.'

Seatrade heeft een aantal transportlijnen verlegd naar routes die normaal gesproken door de grote containerliners als Maersk, Hapag Lloyd of Cosco worden bevaren.

De gestegen vraag heeft de vrachtprijzen inmiddels flink opgedreven. Commercieel gezien heeft Seatrade er goed profijt van, erkent Jansen. Niettemin ziet hij liever vandaag dan morgen de coronacrisis eindigen. 'Het heeft een enorme impact', verklaart hij. 'Ook op de bemanning van de schepen en op onze kantoren aan de wal. Daar ervaren we evenveel overlast als andere bedrijven.'

Op de rails

De opleving door het coronavirus komt na een periode waarin Seatrade zware verliezen leed door de malaise die de internationale zeescheepvaart na 2008 hard raakte. De omvang van de vloot werd verkleind en de kantoren in Groningen, Antwerpen en Leer moesten in 2017 reorganiseren.

Net toen Seatrade de zaak weer op de rails leek te hebben veroordeelde de rechtbank in Rotterdam begin 2018 de reder tot betaling van hoge boetes, wegens betrokkenheid bij illegale sloop van schepen op stranden in India, Bangladesh en Turkije. Directeur Mark Jansen mocht van de rechter een jaar lang geen leiding geven aan Seatrade.

De kwestie raakte de scheepvaartonderneming en haar imago hard. Seatrade en ook de Nederlandse Redersvereniging vinden de veroordeling ten onrechte, vooral omdat de regels voor sloop van schepen onduidelijk zijn. De zaak duurt voort in hoger beroep.

Toonaangevende rederij en oer-Gronings bedrijf Seatrade werd in 1951 opgezet door vijf kapiteins als Scheepvaartkantoor Groningen. De zeelui voeren in de kustwateren van Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ze liftten mee op de golven van de naoorlogse groei van de kustvaart. Door zich te specialiseren in de koel- en vriesvaart kon Seatrade uitgroeien tot mondiaal een van de grotere partijen in die sector. Bij de rederij werken wereldwijd rond de 2.500 mensen. Zo'n 120 daarvan werken in Nederland. Het Groningse Seatrade-kantoor aan de Leonard Springerlaan tegenover MartiniPlaza doet het scheepsmanagement; het regelt de bemanningszaken, de bevoorrading aan boord en financiële zaken. Bevrachting van schepen doet het kantoor in Antwerpen. Seatrade is in eigendom van een groep internationale ondernemers en investeerders. Onder de eigenaren zijn ook nazaten van de oorspronkelijke oprichters.

