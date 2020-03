Burgemeester kritisch tijdens bouwfeestje: 'Denk om de inwoners'

Hoogendoorn was een van de vier sprekers die iets mocht zeggen bij de start van de bouw. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken, Gasunie-baas Han Fennema en aannemer Samir Serhan waren de andere drie. Zij uitten vooral hun trots en het belang van de fabriek.

'We vragen veel'

De burgemeester van Midden-Groningen deed dat ook wel, maar hij liet vooral merken dat de mensen niet uit het oog mogen worden verloren. 'We vragen veel van onze inwoners', zei Hoogendoorn. 'Inwoners die al zoveel voor hun kiezen hebben gekregen.'

Uitzicht

Hoogendoorn refereert daarbij onder meer aan het grote windpark dat aan de overzijde van de N33 zal verrijzen. De nieuw te bouwen stikstofinstallatie gaat ook tientallen meters de lucht in. Kortom: het is op zijn zachtst gezegd allemaal niet fijn voor het uitzicht.

'Met de komst van het windpark en de stisktofinstallatie levert dit gebied wel een heel grote prijs voor de energietransitie', vindt Hoogendoorn.

Aantasting vergezichten

Dat de stikstoffabriek er moet komen, is volgens de burgervader evident. Alleen met zo'n fabriek kan de gaswinning in Groningen versneld worden afgebouwd. 'Maar het gaat wel weer gepaard met een project dat landschappelijk gezien geen aanwinst is en het is weer een aantasting van de vergezichten die in Groningen zo mooi zijn.'

Toch prijst Hoogendoorn de Gasunie wel, omdat zij de omwonenden hebben gehoord tijdens het plannenmaken. 'Er was een zorgvuldige afstemming met direct omwonenden, dat heeft goed gewerkt. Het gaat om hun uitzicht.'

Dat is bij het windpark N33 wel anders. 'Hier zijn in het recente verleden dingen heel erg niet goed gegaan. Dat zorgt voor een enorme knauw in het vertrouwen van de overheid. Daar moeten we wat aan doen.'

