Politie heeft handen vol aan demonstraties en bezoeken ministers

Dat zegt teamchef Boukje Lenting van team Ommelanden Noord maandagavond bij een commissievergadering in Loppersum.

Dat team opereert in Het Hogeland en de Eemsdelta-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum).

Oplopende spanning

Afgelopen jaar kreeg het bevingsgebied acht keer bezoek van bewindslieden. Dit gaat soms gepaard met felle demonstraties, zoals het bezoek van ministers Wiebes en Ollongren eind mei aan Westerwijtwerd. Honderden boze Groningers kwamen naar het dorp en hadden spandoeken, waardoor de spanning flink opliep.

'Zulke evenementen kosten de politie veel tijd', zegt Lenting. 'We moeten inschatten wat we kunnen verwachten, wat voor spandoeken er hangen, of er tegendemonstraties zijn en of we rekening moeten houden met opstootjes.'

Genoeg capaciteit

CDA-fractievoorzitter Aagtje Elderman maakt zich zorgen hierom. Ze vraagt zich af of daar wel genoeg capaciteit voor is binnen de politie. Volgens Lenting een terechte vraag:

'Dit kost veel tijd. Het voordeel is wel dat wij binnen de Nationale Politie makkelijk een beroep kunnen doen op hulp van andere eenheden uit Noord-Nederland. Dat gebeurde bij de demonstraties van Code Rood bij de NAM in Farmsum in 2018.'

Stoppen?

De bezoeken houden voorlopig niet op. Maandag bezocht Wiebes onze provincie en komende woensdag komt premier Mark Rutte naar Appingedam. PvdA-raadslid Chris Bultje vindt dat de bezoeken moeten stoppen: 'Die tijd kan beter worden ingezet, het heeft ons tot nu toe niet gebracht wat we hoopten.'

Burgemeester Hans Engels van Loppersum is het daar pertinent mee oneens: 'Elk middel dat in dienst staat om de bevingsellende in het gebied onder de aandacht te brengen, grijpen wij aan.'

