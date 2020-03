GHB-verslaafde scooterdief hoeft de cel niet in

Als stok achter de deur legde hij de man een voorwaardelijke straf van 86 dagen op.

Proeftijd

En daarmee is de kous voor de Leekster nog niet af. Omdat hij in zijn proeftijd van twee eerdere veroordelingen de fout in is gegaan, hangt hem in totaal nog drie maanden cel boven het hoofd.

De man is net begonnen aan een behandeling voor zijn verslaving aan GHB. Om hem daarbij niet voor de voeten te lopen, vraagt de officier van justitie om deze proeftijd met een jaar te verlengen. De rechter gaat hier in mee.

Huiszoeking

De 30-jarige man stond voor de rechter voor het stelen van meerdere scooters en een fiets en de koop hiervan. De scooters zijn gestolen in Groningen. Bij een huiszoeking in zijn woning vond de politie scooteronderdelen, de gestolen fiets en meerdere kentekenplaten.

Hoewel de man verklaarde dat die misschien wel door anderen in zijn woning zijn gelegd, zette de rechter hier vraagtekens bij. 'Het wordt niet duidelijk van wie ze dan moeten zijn en ook de plek waar ze zijn gevonden, zijn slaapkamer, vind ik wat vreemd.'

In de zaal zaten veel gedupeerden van de diefstallen die stuk voor stuk een vordering hadden ingediend. Toch kregen zij het deksel op de neus. Omdat de rechter diefstal niet kon bewijzen, kon hij de meeste schadevergoedingen niet toewijzen. Het is niet zeker of de man de scooters wel gestolen heeft.

'Geen zuivere koffie'

Dat de man de gestolen scooters wel heeft verkocht, vindt de rechter wel bewezen. 'Wel is er bewijs dat hij de gestolen kentekens in bezit had. Dat wijst op betrokkenheid, zeker door de plek waar ze zijn gevonden. Ik kan op geen enkele manier aannemen dat het zuivere koffie is', aldus de politierechter.