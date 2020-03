Garnalenhandel Telson krijgt uitstel van betaling

Garnalenhandel Telson in Lauwersoog heeft maandag uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf had daar om gevraagd nadat het in financiële nood was gekomen.

Telson, dat in 2010 in Leens werd opgericht, werkt sinds 2011 nauw samen met de familie Kant, die zich richt op het machinaal pellen van garnalen. Kant en Telson betrokken in 2016 samen een splinternieuw garnalencentrum in de haven van Lauwersoog.

Belgische partij

In datzelfde jaar nam het Belgische GBC een belang van vijftig procent in Telson. GBC is eigenaar van het Morubel NV in Belgie en Ristic GmbH in Duitsland. De combinatie kreeg de naam Shore (Shrimp Organisation Europe)

De overige aandelen zijn in het bezit van drie andere partijen. Elk van die partijen is eigenaar van ruim zestien procent van die aandelen.

Moeilijke jaren

Naar verluidt is Telson in financieel zwaar weer gekomen doordat de garnalenhandel het een aantal jaren aaneen moeilijk heeft gehad. Ondanks de samenwerking met GBC, dat goede afzetkanalen heeft, kon Telson simpelweg te weinig verdienen op de garnaal.

Doorstart

De rechtbank heeft mr. P. Lettinga aangesteld als curator van Telson. Hij zal op zoek gaan naar partijen die de handel van Telson willen voorzetten. Lettinga was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.

