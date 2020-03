Veiligheidsregio heeft oplossing voor alle 'witte vlekken' in Loppersum

Dat zei Ingrid van Elst, teamleider Brandweerzorg voor de Eemdelta-gemeenten, maandagavond tijdens een bijeenkomst voor raadsleden.

Brand Westerlee

In Loppersum zijn ruim driehonderd panden waar bluswater niet direct voorhanden is. Dat kan tot ernstige problemen leiden als het water van de brandweerwagens op is. Dat gebeurde eind vorig jaar in Westerlee, toen een woning volledig uitbrandde.

De Veiligheidsregio rukt nu standaard met twee voertuigen uit bij witte vlekken. Ook zijn er in de gemeente Loppersum vier nieuwe brandkranen geplaatst. 'Daarnaast hebben we het geluk dat het schuimblusvoertuig uit Delfzijl hier vlak bij is, waar ook nog eens negenduizend liter in zit', zegt Van Elst.

Proef minder vrijwilligers

De Lopster brandweerlieden doen tevens mee aan een proef om bij kleine incidenten met vier mensen uit te rukken in de plaats van zes. 'Dat zou voor sommige korpsen een oplossing zijn om het gebrek aan vrijwilligers op te kunnen vangen', zegt Van Elst.

PvdA-raadslid Jan Chris Wagenaar vraagt zich af waarom Loppersum meedoet, aangezien er in de gemeente geen sprake is van een tekort aan vrijwilligers. Van Elst: 'De ploeg heeft daar zelf voor gekozen. Ze willen daar graag aan meewerken en hebben de energie om dit project te laten slagen.'

Duizenden panden

In onze provincie zijn bijna vijfduizend witte vlekken, blijkt uit informatie van de Veiligheidsregio Groningen. Brandweercommandant Roelf Knoop liet eerder al weten maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra brandkranen en het standaard laten uitrukken van twee brandweerwagens.

