Lopend Vuur: Ik stop met handen schudden

De premier roept alle Nederlanders op zich aan de bestaande hygiënemaatregelen te houden. Daarnaast moeten mensen geen handen meer schudden. 'Dit gaat echt nog wel enige tijd duren', aldus Rutte op een persconferentie na het overleg. 'Daar zullen we ons als land op moeten instellen, dat het niet morgen of overmorgen voorbij is.'

Kinderopvangcentra

Eerder op de dag werd in Groningen besloten dat op het overgrote deel van de stad-Groninger basisscholen en kinderopvangcentra geen handen meer geschud mogen worden.

