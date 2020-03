Stichting Salvage biedt hulp aan ondernemers na brand Marum

De container van Stichting Salvage bij het bedrijventerrein in Marum (Foto: Jan Been/ RTV Noord)

Het is druk in de container van Stichting Salvage in Marum. De grote brand is weliswaar geblust, maar voor veel gedupeerden begint de ellende nu pas.

Veel ondernemers met schade vragen zich af: 'Hoe nu verder?' Landelijk directeur Johan van den Berg en zijn collega's bieden eerste hulp na branden en doen dat ook in Marum, waar maandag een grote brand woedde.

'Aandacht, actie en advies.' Dat is volgens Van den Berg de kern van zijn werkzaamheden. 'Ondernemers komen met allerlei vragen. Valt er misschien nog iets te redden? Moeten we nog iets regelen qua bewaking?'

Verzekering

Een brand maak je maar eens in je leven mee en is een emotionele gebeurtenis. Dan is het prettig dat je niet alles zelf uit hoeft te zoeken. Salvage werd ooit in het leven geroepen door de gezamenlijke verzekeringmaatschappijen, met name voor de afhandeling van praktische zaken na een brand.

Iedereen die een vraag heeft, kan zich melden in de container. Van den Berg: 'We adviseren ook gedupeerden over hun contact met de verzekering. Wij kunnen aangeven waar mensen aan toe zijn en hoe ze verder moeten.'



