Nu ook corona in Friesland

Het coronavirus heeft nu ook de provincie Friesland bereikt. Een echtpaar in Gorredijk blijkt besmet. Het echtpaar en hun zoon zitten thuis in quarantaine.

Daarmee is Groningen de enige provincie waar het virus nog niet is vastgesteld, al verwachten deskundigen dat dit niet lang meer zal duren.

Of de zoon het virus ook heeft opgelopen is nog niet bekend. De zoon van het paar is 17 jaar oud en het gaat naar het Bornego College in Heerenveen. Hij was maandag uit voorzorg thuisgebleven.

Langere tijd griep

Het gezin had al langere tijd van griep, maar was daarvan bijna hersteld, zo werd dinsdagochtend verteld op een persconferentie. Vervolgens bleek dat een collega van één van hen het coronavirus opgelopen had.

Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland had dinsdagochtend nog contact met het echtpaar. Volgens haar gaat het goed met het stel. 'Ik heb met hen gebeld', liet Van Selm weten. 'Ze zijn herstellend.'

In Brabant opgelopen

Uit een bronnen- en contactonderzoek is gebleken dat de man het virus in Noord-Brabant heeft opgelopen. De man en zijn vrouw, die beiden rond de 50 jaar oud zijn, zijn vervolgens getest op 8 maart. Vanaf dat moment zit het gezin in thuisisolatie.

Mocht de zoon ook positief testen op het coronavirus, dan volgt er een contactonderzoek. 'Maar er is geen reden om nu al kinderen thuis te houden', zegt Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid GGD Fryslân.

Wel zegt De Graaf dat zijn klasgenoten, indien ze moeten hoesten, thuis moeten blijven.

