Januaristormen deden Telson de das om

De januaristormen van begin dit jaar waren het laatste zetje waardoor garnalenhandel Telson in Lauwersoog nu kopje onder dreigt te gaan. Dat zegt de bewindvoerder, mr. Pieter Lettinga.

Miljoenenschuld

Maandag werd bekend dat het in financiële nood verkerende Telson uitstel van betaling heeft gekregen. Het bedrijf had, net als de twee grote garnalenhandelaren Klaas Puul en Heiploeg (eigendom van Parlevliet), al te lijden onder de slechte prijzen van vorig jaar.

Toen de kotters begin de jaar door stormen niet uit konden varen werd de situatie onhoudbaar en kampte Telson met een miljoenenschuld. Om de zaak draaiende te houden zouden de aandeelhouders een nieuwe kapitaalinjectie moeten geven. Die waren dat niet van plan.

Klein bedrijf

'Telson is een veel kleinere partij dan de grote garnalenhandelaren. Heiploeg heeft een omzet van minstens 300 miljoen per jaar, tegen 10 à 20 miljoen euro voor Telson. Het bedrijf was daardoor niet kapitaalkrachtig genoeg', verduidelijkt Lettinga.

Telson werd in 2010 in Leens opgericht en werkt sinds 2011 nauw samen met de familie Kant, die zich richt op het machinaal pellen van garnalen. Hoewel het een veel kleinere omzet heeft, kan de goodwill van het bedrijf, in de vorm van vaste afnemers, volgens Lettinga nog waardevol zijn voor een overnamepartij. Maar als het bedrijf zou ophouden te bestaan zou de markt door de concurrentie gewoon opnieuw worden verdeeld.

Pelmachines

Het onderkomen van Telson kan, na een eventueel faillissement, ook interessant zijn voor de concurrentie omdat de garnalenhandelaar in 2016 een splinternieuw garnalencentrum betrok in de haven van Lauwersoog. Dat biedt ook onderdak aan de pelmachines van Kant.

Of Telson daadwerkelijk failliet gaat en een mogelijke doorstart maakt, of dat er voor die tijd een overnamekandidaat wordt gevonden, is nog niet duidelijk. Bij Telson werken elf mensen.



