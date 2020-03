Smartwatch geeft huisartsen grip op apneu

Via een pleister op de vinger meet de smartwatch het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Driekwart van de huisartsen in Groningen is de OSAsense gaan gebruiken; een apparaatje waarmee apneu kan worden uitgesloten.

OSAsense is mede door artsen in Groningen bedacht en daarna door de Universiteit Twente en in het Medisch Spectrum Twente verder ontwikkeld. Het is een soort smartwatch die de patiënt een nacht draagt.

Adem stokt

Bij apneu stokt de adem tijdens de slaap; dit kan van tien seconden tot meer dan een minuut duren. Tijdens die periodes daalt het zuurstofgehalte in het bloed en stijgt de hartslag. 'Dat is typisch voor iemand die een klein beetje wakkerder wordt, waardoor de slaap verstoord is,' legt huisarts en mede-bedenker Tjitte Verbeek uit.

Het horloge brengt deze dips aan het licht. Via een pleister op de vinger meet het apparaat het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag.

In plaats van ziekenhuis

Tot nog toe konden huisartsen zelf niks met snurk-of vermoeidheidsklachten. Ze moesten hun patiënten direct doorsturen naar het ziekenhuis voor een slaaponderzoek. Die kregen daar dan allerlei sensoren en elektroden opgeplakt en moesten daarmee -thuis of in het slaapcentrum- de nacht doorbrengen.

De smartwactch (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



Verbeek: 'Als je dat doet dan zie je veel onterechte verwijzingen, naast dat de wachttijd lang was. Het is ook duur onderzoek. Dus we dachten: kun je niet wat aanbrengen in de huisartsenpraktijk om dat makkelijker te maken.' Dat werd de OSAsense.

Moe en prikkelbaar

Patiënt Erik Vos meldt zich bij huisarts Verbeek als hij al een tijd slecht slaapt en moe en prikkelbaar is. Die denkt aan apneu en laat hem met de OSAsense slapen. 'Ik wist van een vriend dat hij wel naar het ziekenhuis is geweest en dat was een behoorlijke procedure. Dus toen ik hoorde: het vooronderzoek kan ook met een horloge, vond ik dat wel erg prettig.'

Zekerheid

De OSAsense kan met zekerheid apneu uitsluiten: als het horloge na een nachtje slapen oordeelt dat het geen apneu is, dan is verder onderzoek niet nodig. Volgens huisarts Verbeek scheelt dit dertig procent aan onterechte doorverwijzingen. Daardoor nemen de wachtlijsten voor de slaapcentra af.

Verbeek: 'Ik vind het vooral belangrijk dat je als patiënt niet meer maanden hoeft te wachten. Als je het hiermee kan uitsluiten, dan kunnen mensen gerustgesteld worden. En je kunt ook verder kijken: wat is er dan wat de moeheid verklaart?'

Wel apneu?

Bij patiënt Erik Vos geeft het horloge wel degelijk zuurstofdips en bijbehorende verhoogde hartslag aan. Hij moet dus alsnog naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Want apneu is gevaarlijk. Huisarts Verbeek: 'Als mensen dit langdurig hebben, hebben ze hogere kans op hoge bloeddruk, suikerziekte en hartaanval of beroerte.'

Steeds meer huisartsen

Meer dan 120 Groningse huisartspraktijken hebben de OSAsense nu in gebruik. Ook in Twente werken huisartsen ermee. Het valt binnen de basisvergoeding van zorgverzekeringen en het kost patiënten dus geen geld. Friesland en Drenthe volgen ook.