Liveblog coronavirus: Een groot deel van de 873 ic-patiënten heeft overgewicht

- Het UMCG verwacht volgende week 50 coronapatiënten op de ic

- Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is met 112 gestegen naar 546

- Peter van der Voort, hoofd ic van het UMCG, laat weten dat alle coronapatiënten op zijn intensive care last hebben van overgewicht

- Er is sinds vrijdag een nieuwe noodverordening in de provincie: groepsvorming zonder anderhalve meter afstand is verboden

- Groningers zongen vrijdagmorgen om 11:00 uur mee met Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal

- Voor het eerst is op de intensive care van het UMCG een patiënt overleden aan corona. Daarnaast zijn er vijftien nieuwe bevestigde besmettingen in onze provincie, meldt de GGD

- Het aantal landelijke ic-patiënten is gestegen naar 873

