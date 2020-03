Steekpartij Grote Markt was schreeuw om hulp; OM eist drie jaar cel en tbs

Het terras van de Drie Gezusters vlak na de steekpartij in september 2019 (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

Een dag nadat Stadjer Hendrik V. (67) in september 2019 twee mensen op een terras op de Grote Markt neerstak, zou hij een gesprek hebben met een rechter voor een opname. De reclassering had aan de bel getrokken.

De man kreeg hulp vanwege psychiatrische problemen en een hersenbloeding uit 2015. De instelling die hem begeleidde vanwege zijn hersenbloeding had de behandeling gestaakt omdat V. met een mes op zak liep.

'Ik wilde niemand doden'

V. bedacht het plan om iemand te steken. 'Maar ik wilde niemand doden', zei hij in de rechtszaal. Het was een schreeuw om hulp: hij dacht in de gevangenis veilig te zijn. Hij heeft al jaren problemen met zijn broer, tevens de reden dat hij een mes draagt.

Na zijn hersenbloeding voelde V. zich onveilig in de wereld. Zijn broer had zijn huis opgeruimd en daar werd V. kwaad om. Hij had waanbeelden en ging steeds verder achteruit. V. voelde zich gedwongen met een mes rond te lopen. Dat ging goed, tot september vorig jaar.

Steekincident

25 september zitten Anne Clerc en zijn vriend Berk op het terras bij De Drie Gezusters. Ze drinken een biertje, als V. ineens op hen af komt lopen en Berk in de nek steekt. Clerc gooit hem over de tafel en raakt gewond aan zijn hand, waarvan hij overigens weer volledig hersteld is. Een derde terrasbezoekster raakt ook gewond. V. blijft kalm en wordt afgevoerd.

Eén van de slachtoffers werd twee keer in z'n nek gestoken en eist een schadevergoeding van 2500 euro van V.. Een ander slachtoffer eist 985 euro.

'Chronische psychotische stoornis'

Sinds het steekincident zit V. vast in Zwolle, op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Volgens deskundigen lijdt hij aan een chronische psychotische stoornis en is hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Deskundigen achten de kans op herhaling van een soortgelijke daad bij V. groot.

Uitspraak over twee weken

Als het aan de officier van justitie ligt, krijgt V. drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

