FC-directeur Gudde: 'Liever uitstellen dan zonder publiek'

Vanwege het coronavirus worden alle sportevenementen in Noord-Brabant afgelast, dus ook de eredivisiewedstrijd. 'Vanuit sportief oogpunt vind ik het jammer dat het niet doorgaat', vertelt Gudde. 'Veiligheid gaat natuurlijk boven alles, maar het zijn bijzondere tijden. Zoiets is volgens mij ook nog niet eerder voorgekomen. Het is in ieder geval een hele vreemde situatie.'

Andere duels

Op dit moment zijn alleen de wedstrijden die in Brabant afgewerkt zouden worden afgelast.

'Morgen gaan alle clubs met de KNVB in gesprek om het ook over de andere zes wedstrijden te hebben. De vraag is of die wel doorgaan. Er zijn natuurlijk meer clubs met supporters uit Brabant, maar ook de besmettingen in Utrecht lopen op', zegt Gudde. 'Dat zal dus ook morgen worden besproken.'

'Voor de supporters'

Tevens zal er gesproken worden over de komende wedstrijden. 'Het standpunt van FC Groningen is dat we liever gaan uitstellen dan spelen zonder publiek. We voetballen voor onze supporters. Dan zal het programma in april of mei wat drukker worden, maar dat is dan maar zo. Dit leer je in ieder geval niet op de cursus', besluit Gudde.

Overigens werd er één keer eerder een duel van FC Groningen afgelast vanwege de gevolgen van een griepvirus. In 2003 waren tien spelers van NAC geveld door griep. De Bredanaars wilden het duel daardoor op een later moment afwerken en vonden daarvoor gehoor bij de KNVB.

