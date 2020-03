Delfzijl wil bijdrage leveren aan onderhoud schip Zeekadetkorps

Het opleidingsschip van het Zeekadetkorps in Delfzijl is toe aan een flinke onderhoudsbeurt. De gemeente Delfzijl wil daar 30.000 euro aan bijdragen.

Het schip, de Naarden, dient onder meer als clubhuis voor de vereniging.

Scheepsvak leren

Bij het Zeekadetkorps leren jongeren over het leven op een schip. Zo maken ze kennis met roeien, zeilen en de techniek en onderhoud van schepen. Een deel van hen stroomt door naar maritieme beroepen via de Zeevaartschool of andere technische opleidingen in de regio.

Om het schip als onderkomen te kunnen gebruiken, is 83.500 euro nodig. De vereniging heeft zelf via sponsoring en fondsenwerving ruim 50.000 euro bij elkaar verzameld. De gemeente wil het resterende deel bijdragen.

Groot belang

'De verenging past bij een maritieme stad als Delfzijl', zegt wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta). 'Ze dragen veelvuldig hun steentje bij aan onze gemeente, zoals de kranslegging op 4 mei en Pinksteren. Een veilig en goed onderhouden schip is van groot belang voor de vereniging.'

Erfgoed

Het schip, de Naarden, is een voormalige mijnenveger van de Koninklijke Marine en geregistreerd als Varend Erfgoed. Het werd tot 2000 onderhouden met hulp en subsidie in natura via de marine, maar nu niet meer. Het is één van de twee laatste twee schepen van dit type mijnenveger in Nederland.

De raad neemt over twee weken, op donderdag 26 maart, een beslissing over de subsidie.

