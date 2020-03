Pakket aan maatregelen moet toerist ook in laagseizoen naar Schier lokken

Dat staat in een plan van de gemeente en verschillende toeristische organisaties, die gezamenlijk een pakket aan maatregelen voorstellen.

Het komt erop neer dat Schiermonnikoog ook in het laagseizoen evenementen zal moeten organiseren voor specifieke doelgroepen om in trek blijven. Denk aan een wandelmaand, een schaaktoernooi of een kamermuziekfestival: evenementen die passen bij de tijd van het jaar.

Stilstand is achteruitgang College gemeente Schiermonnikoog

Nieuw beleid nodig

Het toerismebeleid van de gemeente Schier was nodig aan vervanging toe. Sinds jaar en dag ligt het bezoekersaantal van het eiland rond de 300.000 per jaar. 'We zullen moeten meebewegen met de veranderende vraag in de markt, stilstand is immers achteruitgang', vindt het college.

De gemeente Schiermonnikoog, VVV Schiermonnikoog, Schiermonnikoger Ondernemers Verbond en Natuurmonumenten gingen om de tafel en hebben het plan op papier gezet. De gezamenlijke zoektocht heeft geleid tot tien speerpunten.

De afgelopen maanden konden inwoners en toeristen reageren op de ideeën in de hal van het gemeentehuis. Daar hingen tien tekeningen waarop het toekomstige Schiermonnikoog te zien was.

Toeristen lopen op het wad van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. (Foto: Robin Utrecht/ANP)



Wat moet er gebeuren?

Eén van de tien punten is dat in de promotie van het eiland meer gebruik moet worden gemaakt van de status als Nationaal Park en de ligging in het Werelderfgoed Waddenzee.

Ook het nieuwe nog te af te bouwen informatiecentrum moet eraan bijdragen dat bezoekers blijven komen.

Langer blijven

Volgens de plannen moeten er ook meer meer arrangementen komen die een langere verblijfsduur stimuleren. Bijvoorbeeld hotelarrangementen met meerdere nachten in combinatie met een excursie. En waarbij een boot- en buskaart en een fiets is inbegrepen.

Kansen in zakelijke markt

De partijen willen zich meer richten op de zakelijke markt, omdat er genoeg faciliteiten zijn voor bedrijfsuitjes op het eiland. Op termijn moeten er meer arrangementen komen voor grotere groepen waarbij alles met één telefoontje geregeld is.

Eén van de pijlers. (Illustratie: De Plaatjesmaker)



Inventarisatie bedden

Eén van de pijlers van het plan is het vergaren van data. Daarom wordt in kaart gebracht wat het huidige beddenaantal is en of ergens sprake is van terugloop.

Op dit moment blijkt dat niet alle woningen met een recreatieve bestemming worden verhuurd. Het komt vaak voor dat eigenaren een vakantiewoning alleen bezitten voor eigen gebruik. Volgens de samenwerkende partijen is het daarom van belang het beddenaantal actief bij te houden.

'Dit kan echter niet zonder eerst een nulmeting te doen door het huidige beddenaantal nauwkeurig in kaart te brengen. Dit gaan we dit jaar doen', schrijft het college.

Onderzoek personeelshuisvesting

Ook willen de partijen onderzoek naar personeelshuisvesting. Dat is een jaarlijks terugkerend probleem op de Waddeneilanden.

De ondernemers van de Friese Waddeneilanden zijn hier al mee bezig. Ze willen goed inzicht in de huisvestingsbehoefte voor personeel. Vanuit het eilandbrede MKB-overleg hebben de ondernemersverenigingen de handen ineengeslagen voor een project waarin onderzoek wordt gedaan op alle eilanden.

Dit onderzoek loopt momenteel nog. De eilandgemeenten zijn hier bij betrokken.

Toeristische druk

Verder wil de gemeente inzicht krijgen in hoe inwoners de toeristische druk, de baten en de lasten ervaren. Om hier meer inzicht in te krijgen willen de eilanden dit jaar gezamenlijk onderzoek doen.

Wel moeten er een aantal dingen hetzelfde blijven. De uitgestrektheid, de ongereptheid en de nachtelijke duisternis op grote delen van het eiland 'bieden een onvergetelijke ervaring', vinden de vier organisaties.

Nog over vergaderen

Volgende week dinsdag bespreekt de gemeenteraad de plannen.

Lees ook:

- GemeenteBelangen is het oneens met afstaan stukje Schier aan Friesland

- Bouw nieuwe informatiecentrum op Schier start volgende maand