Uitvaartondernemer doet bemoedigende handdruk voorlopig in de ban

Voor diverse beroepsgroepen is het even wennen nu er, om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen, voorlopig geen handen meer geschud worden. Zo ook voor uitvaartverzorger Bert van Dijken uit Bedum.

Op uitvaarten worden doorgaans vele handen geschud uit medeleven voor en ter bemoediging van nabestaanden. Zelf had Van Dijken er nog niet eens zo bij stilgestaan, totdat premier Mark Rutte maandagavond een oproep deed om de handdruk voorlopig in de ban te doen.

'Ik was er nog niet zo mee bezig geweest. Maar deze week hebben we een aantal begrafenissen gepland waarbij mensen aanwezig zijn uit allerlei regio's, ook uit Noord-Brabant. En dan wordt een handdruk ineens wél een onderwerp', besefte hij.

Pamflet

Via een pamflet attendeert Van Dijken bezoekers van uitvaarten nu dat het schudden van handen op dit moment even niet zo handig is. 'Dat doe ik niet uit eigen beweging, maar in overleg met de naaste families. Deze week begonnen twee families er zelf over', vertelt de ondernemer, die de zorgen begrijpelijk vindt. 'Je hebt toch een bepaalde verantwoording naar de mensen die komen.'

Er mogen volgens Van Dijken geen ongemakkelijke of onduidelijke situaties ontstaan door te summiere maatregelen. 'Als mensen de pamfletten met de boodschap zien, weten ze meteen wat de bedoeling is en blijven er geen vragen hangen wat precies wel en niet mag.'

'Geen contact'

Een alternatief voor de handdruk heeft de uitvaartverzorger niet. 'Het idee is om helemaal geen contact te maken', zegt hij. 'Maar dat hangt ook van de mensen zelf af, sommigen gaan hun eigen gang.'

Met naaste families heeft Van Dijken afgesproken om tijdens de afscheidsmomenten een beetje afstand te creëren, door lage tafels te plaatsen tussen naasten van de overledene en bezoekers van de uitvaart. 'Dan krijg je van nature iets meer afstand', motiveert hij.

Geen Italiaanse toestanden

Soortgelijke situaties als in de Italiaanse uitvaartbranche, waar voorlopig helemaal geen uitvaarten plaatsvinden uit angst om besmet te raken met het virus, verwacht Van Dijken niet in ons land. 'Dat kan ik me niet voorstellen. Praktisch gezien ook lastig, want je bent verplicht om iemand binnen enkele dagen te begraven of cremeren', aldus de Bedumer uitvaartverzorger.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus