UMCG en Martini scherpen bezoekersregeling aan om coronavirus (update)

Mensen die hoesten, koorts hebben of verkouden zijn, of die afkomstig zijn uit besmette gebieden, mogen voorlopig niet meer bij patiënten in het UMCG en het Martini Ziekenhuis op bezoek.

Met die maatregelen hopen de ziekenhuizen het coronavirus buiten de deur te houden.

Kinderafdeling

De aangescherpte bezoekersregeling heeft in het UMCG ook gevolgen voor de afdeling kindergeneeskunde. Daar zijn tot nader order alleen nog de ouders van de opgenomen kinderen welkom.

'We realiseren ons dat dit een drastisch besluit is', aldus een woordvoerder van het UMCG. 'We zetten met z'n allen alles op alles om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. We hopen op ieders begrip en medewerking.'

OZG niet aangescherpt

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda heeft de bezoekersregeling vooralsnog niet aangescherpt. 'Als zelfstandige dochter van het UMCG volgen we hen wel heel erg', zegt een woordvoerster van het OZG. 'Maar we bekijken het per moment. Op dit moment hebben we die extra regels nog niet.'

Bij alle drie de Groningse ziekenhuizen worden uit voorzorg geen handen meer geschud.



Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen in de ziekenhuizen is te vinden op de websites van het UMCG , het Martini Ziekenhuis en het OZG

Bijeenkomsten geschrapt

Maandag werd al bekend dat het UMCG alle vergaderingen, publieksbijeenkomsten en congressen heeft geschrapt waar meer dan dertig patiënten of mensen van buiten het ziekenhuis bij aanwezig zijn.

Ook het Martini Ziekenhuis annuleert in de maanden maart en april alle bijeenkomsten met deelnemers van buiten het ziekenhuis of patiënten.

