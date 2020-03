Microbioloog roept overheid op: 'Neem nu buitengewone maatregelen'

'Als we nu niks doen, betalen we later de rekening'

Microbioloog Alex Friedrich van het UMCG wil dat de overheid per direct een streep zet door evenementen waar veel mensen bij elkaar komen, in de strijd tegen het coronavirus.

'Ik weet niet waarom de overheid aarzelt. Als we nu niks doen, betalen we later de rekening.'

Volgens Friedrich gaat de oproep van premier Mark Rutte om geen handen meer te schudden ('wel een goed besluit') niet ver genoeg.

'Iedereen snapt toch dat dit geen normale tijd is? Neem buitengewone maatregelen, al is dat moeilijk. Maar heb nu de moed om dat te doen.'

Geen Gronings coronageval

Groningen is als enige provincie in Nederland nog zonder coronageval. En dat is volgens Friedrich te verklaren.

'We hebben hier een week eerder vakantie gehad. Toen was er in Italië nog geen epidemie aan het ontstaan. Wel toen andere Nederlandse regio's vakantie hadden. En hier is ook geen carnaval gevierd, zoals in Brabant.'

Besmet

Overigens stelt Friedrich dat er al wel Groningers besmet zijn. 'Er zijn al mensen die het hebben en het niet merken, daar ben ik van overtuigd. We gaan allemaal besmet worden, maar niet allemaal ziek. Maar het gaat niet om óns, het gaat om de mensen die ziek en zwak zijn, die moeten we beschermen. En daarom moeten we geen handen meer schudden.'

Oproep

Friedrich heeft nog een oproep. 'Ga niet naar het UMCG of andere ziekenhuizen. Dat is een risico als je geen patiënt of bezoeker bent. Als je zelf kwetsbaar bent, blijf in onze provincie. Hier is het veiliger.'

