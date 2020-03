Appingedam in de race voor Erfgoedprijs

Appingedam is één van de vier gemeenten die kans maakt op de Erfgoedprijs 2020. Aan het winnen van die prijs is een geldbedrag van 25.000 euro gekoppeld.

De Damsters nemen het op tegen de gemeenten Noordenveld, Alkmaar en Schouwen-Duivenland.

Onaangekondigd bezoek

De prijs wordt uitgereikt door de BNG Bank en is voor de gemeente die op de meest innovatieve wijze omgaat met erfgoed. Een speciaal geselecteerde jury heeft onlangs de vier gemeenten onaangekondigd en incognito bezocht.

Wethouder Annalies Usmany van Lokaal Belang Eemsdelta is trots op de nominatie van Appingedam: 'Acht jaar geleden hadden we te maken met leegstand en achterstallig onderhoud. Toen hebben we samen met partners in de binnenstad een plan gemaakt om het erfgoed op te knappen. Dat we dat samen deden, was het allermooiste in dat proces.'

Monumentaal en bevingsbestendig

Appingedam heeft onder meer de hangende keukens, de middeleeuwse Nicolaïkerk, de gerestaureerde synagoge, de Rijksmonumentale (en bevingsbestendige) Molukse kerk, multifunctioneel centrum Kabzeël en de Basiliek.

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. Nog nooit eerder ging die naar een Groningse gemeente. Appingedam doet er daarom alles aan om zo veel mogelijk stemmen te krijgen.

Stemmen uit Duitsland

Het promotiefilmpje is door burgemeester Koos Wiersma niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits ingesproken. Daarmee willen de Damsters inwoners van de Duitse partnergemeente Aurich aanzetten tot stemmen.

[Tweet:https://twitter.com/GmAppingedam/status/1237307138428538881?s=20]

Stemmen kan tot en met 20 april via de site van Kunsten92. De winnaar van de Erfgoedprijs wordt op 22 april bekendgemaakt.