Marumer ondernemers emotioneel op informatieavond over brand (update)

De gemeente Westerkwartier heeft dinsdag in zalencentrum De Kruisweg in Marum een informatiebijeenkomst gehouden naar aanleiding van de grote brand van maandag in Marum. Zo'n veertig mensen kwamen hierop af.

Er waren alleen ondernemers van bedrijventerrein De Poort in het dorp uitgenodigd op e besloten bijeenkomst.

Medeleven

Burgemeester Ard van der Tuuk trad op als gastheer. Hij betoonde namens de gemeente zijn medeleven aan de getroffen ondernemers. 'Mensen voelen angst en verdriet na wat ze hebben meegemaakt. En ook boosheid.'

Verder gaf een medewerker van de gemeente uitleg over de gevolgde procedures tijdens de brand en de nasleep ervan.

Ook de brandweer was aanwezig en vertelde de aanwezigen hoe de brand was bestreden en welke korpsen en materieel daarbij is ingezet. Verder was er een afvaardiging van hulpinstantie Salvage aanwezig.

Emoties

Volgens de gemeentewoordvoerder hadden de ondernemers tijdens de bijeenkomst de nodige vragen en toonden ze hun emoties. Tegelijkertijd spraken ze ook hun waardering uit over de inzet van de hulpdiensten tijdens de brand.

De brand ontstond maandag rond het middaguur in een opslagloods van kunststof pallets aan de Factorij in Marum. In totaal gingen vier panden verloren. Bij de bestrijding van de brand waren 130 brandweerlieden betrokken van korpsen uit Groningen, Friesland en Drenthe.



