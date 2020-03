Vijfduizend handtekeningen tegen hondenbelasting: 'Gaan door tot het van tafel is'

Het regent in Ten Boer als Michel Mooiman, één van de initiatiefnemers van de petitie, dinsdagavond zijn hond Tara uitlaat. 'Ik werk vier dagen per week, maar tegenwoordig eigenlijk vijf. Elke woensdag zit ik in het stadhuis om te praten over de hondenbelasting.'

Politieke partijen

Met alle politieke partijen heeft hij een gesprek, zegt Mooiman. 'We hebben net alle coalitiepartijen gesproken: PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Komende week spreken we onder andere de PVV nog.'

Concrete toezeggingen hebben de coalitiepartijen nog niet gedaan. 'Ze zeggen wel wat dingetjes, maar geven niets toe. Het is nog even afwachten.'

D66, de partij van wethouder Paul de Rook van Financiën, zei afgelopen jaar de hondenbelasting zo snel mogelijk te willen afschaffen. De wethouder gaf aan dat hij de taks liever helemaal niet had ingevoerd. De financiële situatie van de gemeente dwong hem er naar eigen zeggen toe.

130, 190 en 260 euro

Die belasting is er nu in de hele gemeente Groningen. In de oude gemeente Groningen moest je als hondeneigenaar ook al betalen, maar in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer niet.

Voor je eerste hond betaal je ongeveer 130 euro op jaarbasis, voor de tweede zo'n 190 euro. Vanaf de derde viervoeter wordt per hond bijna 260 euro afgeschreven.

Tara, de hond van Michel Mooiman uit Ten Boer (Foto: Michel Mooiman)



Tara gaat niet weg

'Het is ongeveer 580 euro als je drie honden hebt', rekent Mooiman uit. Hij noemt het 'een flink bedrag.'

Mooiman heeft zelf één hond, en die gaat niet weg. Ook niet als de hondenbelasting in de toekomst eventueel nog hoger wordt.

'Nooit. Nee, dat doe ik nooit. Dat zou ik heel zielig vinden. Maar we krijgen daarover wel mailtjes binnen van mensen, bijvoorbeeld uit Haren. Daar is iemand die zich afvraagt wat ze moet doen nu ze zo veel moet betalen.'

Tot 2022 door

Als het nodig is gaat Mooiman zeker tot 2022 door met zijn strijd tegen de hondenbelasting.

'Het moet echt naar nul. In Amsterdam en Rotterdam hebben ze ook geen hondenbelasting. Het kan wel, in de grote steden kan het ook. We zien Groningen daarin graag volgen.'

