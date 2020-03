Radio-dj laat zich onderdompelen in Groningse gasellende: 'Dit is schrijnend'

Wat is er allemaal gaande rondom de schadeafwikkeling en de versterking van huizen in het aardbevingsgebied? Met die vraag in de hand hield het Groninger Gasberaad dinsdagavond een bewonersbijeenkomst in Bedum.

Met de kanttekening dat er eigenlijk te veel gaande is om dat in één avond te bespreken, aldus Susan Top van het Gasberaad.

Meer dan tachtig bewoners vonden hun weg naar Bedum. Een bijeenkomst die bol stond van frustraties van bewoners die jaar in jaar uit in dezelfde ellende zitten en hun situatie maar niet zien verbeteren.

Vreemde eend in de bijt

Tussen de vele tientallen gedupeerden zat ook een vreemde eend in de bijt: radio-dj Jan-Willem Roodbeen van NPO Radio 2. Hij startte afgelopen maand een petitie om de situatie in Groningen te verbeteren en vooral simpeler te maken voor de bewoners. Maar om zijn actie kracht bij te zetten, kwam hij ook nu al naar Groningen om zich bij te laten praten door het Gasberaad.

Bezorgd gezicht

Tijdens de avond luistert hij vooral met een bezorgd gezicht naar wat er gezegd wordt en laat hij meer dan eens zijn hoofd in zijn handen vallen. 'Dit was waar ik bang voor was en wat ik al vermoedde: dat het een moeras is waar mensen in zijn beland', zegt hij na afloop. 'Dit is behoorlijk schrijnend.'

'Hoe moeten we dit oplossen?', vraagt de radio-dj zich hardop af. 'Het is onrechtvaardig en oneerlijk. Dit mag niet in een land als Nederland.'

Een moment tijdens de bijeenkomst in Bedum (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



'Heeft me geraakt'

De vraag is natuurlijk wel: waarom nu pas in actie komen? Roodbeen erkent voor een volle zaal dat hij tot voor kort niet echt een idee had hoe groot het probleem in Groningen daadwerkelijk is. 'Maar dit heeft me geraakt en als dat zo is, dan moet ik er iets mee.'

In april maakt Roodbeen met NPO Radio 2 een uitzending vanuit Loppersum. Die dag biedt hij bovendien de petitie - nu met zo'n 23.000 ondertekenaars - aan in Den Haag. 'Hopelijk draagt het iets bij.'

