Hateboer met Atalanta Bergamo naar kwartfinales Champions League

Hans Hateboer heeft met Atalanta Bergamo de kwartfinales in de Champions League bereikt. Zijn Italiaanse werkgever won de return tegen Valencia in Mestalla met 4-3. De heenwedstrijd was ook al een in een zege (4-1) voor Atalanta geëindigd.

Scoorde Hateboer in die heenwedstrijd nog tweemaal; zijn teamgenoot Josip Ilicic vertolkte dinsdagavond een glansrol door alle vier doelpunten voor zijn rekening te nemen. De 32-jarige Sloveen werd daarmee de eerste speler die in de knock-outfase van het miljardenbal vier doelpunten maakt in een uitwedstrijd.

Veel gejuich klonk er bij de doelpunten niet vanuit Mestalla, de thuishaven van Valencia. Die bleef leeg uit angst dat supporters elkaar zouden besmetten met het coronavirus.

Onzekere tijden

Wanneer de Beertster opnieuw met zijn ploeg in actie komt is nog onzeker. In Italië is de Serie A volledig stilgelegd tot en met 3 april en het blijft voorlopig onduidelijk of de competitie daarna weer wordt hervat.

Of het virus ook gevolgen heeft voor het verdere verloop in de Champions League is nog niet bekend.

Lees ook:

- Hans Hateboer voor het eerst trefzeker in Champions League

- Vader Hans Hateboer: 'Het was één gekkenboel in dat stadion'