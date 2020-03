'Gemeente moet 4 mei-monument Sauwerd verplaatsen'

Het 4 mei comité in Sauwerd is van mening dat de gemeente Het Hogeland het 4 mei-monument in het dorp moet verplaatsen. Het comité vindt niet dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat laten ze weten in een brief aan de gemeente.

Het monument dat in het Ranomiplantsoen staat moet verplaatst worden door werkzaamheden aan de N361. Er komt namelijk een nieuwe en rotonde in de provinciale weg.

De nieuwe rotonde en kruising / Foto: Provincie Groningen



Er is een alternatieve plek voor het monument. Het comité laat weten dat ze opdracht van de gemeente heeft gekregen om te onderzoeken of er draagvlak voor is, maar vindt dat niet zijn taak.

Niet van ons

'Het monument is niet van ons of van de dorpen in de voormalige gemeente Adorp. Het

betreft namelijk een plaquette die in het voormalige gemeentehuis te Sauwerd op een wand

aangebracht was', schrijft het comité in een brief aan de gemeenteraad.

'Ons comité is in het leven geroepen om puur en alleen jaarlijks bij dat monument een herdenking te organiseren en heeft verder geen bemoeienis met het monument zelf of er enige zeggenschap over.'

Wel heeft het comité gezocht naar draagvlak. In overleg met dorpsbelangen is er een enquête neergelegd in de dorpswinkel. Hier kwam onder andere uit het monument in Sauwerd nabij het kerkplein van de protestante kerk te plaatsen.

Gemeente verantwoordelijk

Maar het comité merkte dat de gemeente nog meer draagvlak wilde. 'Als comité mogen we

in feite weer helemaal van voren af aan beginnen'.

De leden van het comité vinden dat ze voldoende hebben gedaan en vertrouwen erop dat de gemeente nu 'het stokje overneemt' en het monument gaat verplaatsen in overleg met de provincie.

Het comité heeft wel verzocht om het monument pas na 5 mei te verplaatsen zodat de landelijke herdenking nog op de oude plek kan plaatsvinden.