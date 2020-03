Inwoner Drachten (78) heeft het coronavirus

De man was samen met zijn vrouw op familiebezoek geweest in Brabant. Na thuiskomst kreeg hij klachten.

In onze provincie is tot op heden bij niemand het coronavirus vastgesteld. Dinsdag werd in Friesland het eerste ziektegeval geconstateerd. In Drenthe werden vorige week al de eerste coronagevallen gemeld.

Ziekenhuis

De man was aanvankelijk opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, maar zit sinds dinsdag thuis in quarantaine.

De GGD brengt nu in kaart met wie de man en zijn vrouw contact hebben gehad en gaat die mensen benaderen. Als ze ook klachten hebben, krijgen zij adviezen van GGD Fryslân.

