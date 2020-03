Mest uitrijden lukt niet door strontweer: 'Je kunt er nergens mee naartoe'

De mest klotst nog net niet over de randen van de silo op het melkveebedrijf in Vlagtwedde waar Arno Kraak werkt, maar veel scheelt het niet. Het land is te nat om de mest uit te rijden, waardoor de opslag tot de nok toe vol zit.

In totaal ligt er 12.000 kuub mest opgeslagen, verdeeld over drie silo's. Sinds 16 februari mag er mest worden uitgereden, maar dat lukt amper. 'Af en toe proberen we op de droge stukjes mondjesmaat wat uit te rijden, maar je kunt eigenlijk geen kant op. Later moeten we het maar weer proberen.'

Want met de trekker nu het land op is geen optie, vertelt Kraak. 'Je komt muurvast te zitten, je rijdt je hele bodem kapot. Dat is ook niet goed voor de gewassen die erop moeten groeien.'

De akkers zijn doorweekt (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Probleem

Ze hebben tot nu toe in totaal ongeveer tweehonderd kuub kunnen uitrijden. 'Voor degenen die niet zo'n grote mestopslag hebben, is het probleem groter. Je kunt er nergens mee naartoe. Dit begint wel echt serieuze vormen aan te nemen.'

Na een lange, natte periode is er droger weer op komst. 'Dat klinkt ons als muziek in de oren.'

Ook de mestkelders zitten vol (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)