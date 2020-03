VVD Westerwolde kritisch op 'eigen' staatssecretaris: 'Ze weet niet wat er in Ter Apel speelt'

Verbolgen reacties in Ter Apel over uitspraken van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) dinsdagavond. In het programma 'De Hofbar' doet ze voorkomen alsof de overlast van asielzoekers in Ter Apel is verminderd.

Maar volgens de burgemeester van Westerwolde zijn de criminaliteitscijfers, onder de groep overlastgevende asielzoekers, niet afgenomen.

Partijgenoot van de staatssecretaris, Pieter Dinkla, is hoogst verbaasd over de uitspraken: 'Waarom vraagt ze niet aan ons hoe de vork in de steel zit?', zegt Dinkla. Voor de fractievoorzitter van de plaatselijke VVD is de uitspraak zo storend dat hij heeft besloten om een brandbrief naar Broekers-Knol te sturen.

Het bewuste fragment

In het televisieprogramma De Hofbar stelt presentator Rutger Castricum dat inwoners de inzet van de zogenaamde ketenmariniers wel zien, maar dat de problemen nog niet opgelost worden. 'Ze hebben nog exact dezelfde problemen', zegt Castricum. De ketenmariniers zijn in mei vorig jaar aangesteld om de overlast in het dorp terug te dringen.

Broekers-Knol ontkent dit vervolgens en verwijst in eerste instantie naar Harderwijk. Maar even later zegt ze: 'Ook bij Ter Apel heb ik veel meer positieve berichten dan u kennelijk heeft gekregen', aldus Broekers-Knol.

Het bewuste fragment uit de uitzending van De Hofbar:

[Twitter:https://twitter.com/DHofbar/status/1237492151992401922]

Te vroeg

Burgemeester Jaap Velema (D66) zegt dat het te vroeg is om te concluderen dat de ketenmariniers effect hebben in Ter Apel: 'De inzet van de ketenmariniers wordt gewaardeerd, maar het is te vroeg om te veronderstellen dat dit nu al in Ter Apel tot resultaat leidt. Dat vraagt meer tijd.'

Toen raadslid Dinkla de uitzending zag dacht hij: 'Hoe is het mogelijk dat de afstand tussen Ter Apel en Den Haag zo groot is. Ze weet niet wat hier speelt', aldus de liberaal. Ook raadslid Wim Eilert (PvdA) was verbaasd over de uitspraken. 'Ik denk dat de staatssecretaris onderschat wat hier gebeurt. Het zou verstandig zijn als ze hier een keertje komt kijken', aldus Eilert die overigens benadrukt vertrouwen te houden in de aanpak van de ketenmariniers. 'Op de lange termijn zal het effect hebben.'

Voorzitter van de ondernemersvereniging in Ter Apel, Harry Stuulen, merkt ook dat er nog elke dag overlast is: 'En dat is hartstikke vervelend. Er gebeurt heel veel, maar de resultaten kunnen we pas op de langere termijn verwachten.'

Verklaring staatssecretaris

Een woordvoerder van de staatssecretaris benadrukt dat Ter Apel topprioriteit is en blijft. 'Als het beeld is ontstaan dat de staatssecretaris de problemen in Ter Apel bagatelliseert en niet serieus neemt, dan is dat onjuist. Ze neemt het zeer serieus.' Volgens de woordvoerder zou Broekers-Knol in de uitzending vooral gereageerd hebben op het landelijke beleid.