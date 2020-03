Joods monument onthuld in Delfzijl: 'Heel indrukwekkend'

Onder toeziend oog van enkele tientallen nabestaanden is woensdag een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers in Delfzijl.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 130 Joodse Delfzijlsters om het leven gekomen.



Herdenking

Het monument bestaat uit een grote menora, vijf zwerfkeien (van de dijk bij Delfzijl) en een muur met de namen van alle slachtoffers. Hij staat bij de voormalige synagoge in het centrum van de havenstad.

Het is prachtig geworden Flip Niehof - Nabestaande

Bij de onthulling waren meer dan honderd mensen, onder andere van Joodse afkomst. Het is voor hen beladen dag. Woensdag is het precies 78 jaar geleden dat de Joodse gemeenschap uit Delfzijl op de trein is gezet naar Amsterdam, waar vandaan de meesten gedeporteerd zijn naar concentratiekampen in Duitsland en Polen.

Bezoekers en nabestaanden bekijken de muur met namen van de slachtoffers.

[Media:https://media.rtvnoord.nl/content/pdf/200311_1153_bezoekersmonument.jpg]

Indrukwekkend

Één van de nabestaanden is de 76-jarige Flip Niehof uit Oldehove. Zijn oma, twee ooms en tante zijn in de oorlog omgebracht. Hij vindt het monument indrukwekkend: 'Het is prachtig geworden, groter dan ik had gedacht. Heel erg mooi.'

Het monument is een initiatief van Elex Kappen en Bouko Sanders van de Werkgroep 4 mei Delfzijl. Zij hebben geld ingezameld bij mensen en organisaties die (figuurlijk) een steentje wilden bijdragen, waaronder de gemeente Delfzijl.

De gruwelijkheden uit de oorlog mogen nooit weer plaatsvinden Elex Kappen - mede-iniatiefnemer

'Wij zijn heel blij met het resultaat', zegt Kappen. 'Het is toepasselijk in het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren. Dit monument zal hier voor altijd blijven staan.'

Voor Niehof betekent dit monument ter nagedachtenis aan zijn familie veel: 'Ik hoop dat de jeugd hier ook naar zal kijken, om te beseffen wat er is gebeurd. De gruwelijkheden uit de oorlog mogen nooit weer plaatsvinden.'



Tentoonstelling

In het Muzeeaquarium in Delfzijl is woensdag een tentoonstelling geopend over de Joodse geschiedenis in Delfzijl, met onder meer foto's, persoonsbewijzen en ansichtkaarten die uit de trein zijn gegooid.

Lees ook:

- Joods monument in Delfzijl wordt op beladen dag onthuld